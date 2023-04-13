　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

密件揭俄烏今年「無望和談」　烏克蘭經濟去年萎縮29.1%

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲美國外洩機密顯示，俄烏今年無望和談。（圖／路透） 

文／中央社

美國外洩機密顯示，美方情報評估由於俄烏雙方都沒法取得勝利以致都拒絕和談，戰爭恐將會打到2024年；烏克蘭國家統計局公布，因為俄軍入侵，烏克蘭2022年經濟萎縮29.1%。

●密件揭俄烏今年無望和談 不排除基輔政權更迭
「華盛頓郵報」取得的美國外洩機密顯示，美方情報評估由於俄烏雙方都沒法取得勝利以致都拒絕和談，戰爭將會打到2024年，甚至不排除戰事消磨會引發烏克蘭領導階層更迭。

美國媒體上週揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後來發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題，恐為多年來最嚴重情報破口事件。也有人認為這些外流密件可能真假參半。

華郵報導，密件顯示美國國防情報局（DIA）分析得出結論是即便烏克蘭能收復「可觀」失土並對俄軍造成「難以承受的損失」（但美國情報圈認為兩者都不大可能），基輔的斬獲也不會催生出和平談判。

密件內容說：「考量各種情境，2023年不太可能出現透過談判結束衝突。」

除研判代價高昂的俄烏戰爭不見盡頭外，這份新披露的文件還預測俄烏軍方高層將如何應對戰場挑戰。

文件指出在烏克蘭方面，持續的戰爭消磨會導致國內沮喪氛圍和對戰爭打法的不滿，「會更容易出現領導階層更迭」。

▲▼ 去年開戰第二天，烏克蘭國民衛隊在基輔市中心就位。（圖／路透）

▲烏克蘭2022經濟萎縮29.1%。（圖／路透）

●俄侵略令烏克蘭2022經濟萎縮29.1% 重建需逾12兆元
烏克蘭國家統計局公布，因為俄軍入侵產生的破壞作用，烏克蘭2022年經濟萎縮29.1%。

相較之下，在俄羅斯總統普丁2022年2月下令攻烏之前，2021年烏克蘭在親西方政府領導下的國內生產毛額成長了3.4%。

俄軍入侵造成了數萬烏克蘭人喪生，數百萬人逃離家園，並重創了烏克蘭經濟。

國家統計局指出，建築業是受創最重的產業，去年萎縮了67.6%。

●傳俄烏開戰已逾35萬軍人傷亡
根據在網路上公布的大量文件，在烏克蘭戰場上，俄烏雙方已有多達35萬4000名軍人喪生或受傷。

路透社指出，這些資料據稱是美國情報文件，起來像是美國對於俄烏戰爭的秘密評估，以及美國針對盟友的若干情蒐活動。路透社尚無法獨立核實這些文件的真實性，俄烏在內等部分國家也質疑這些文件是否真實，美國官員指稱，其中一些文件似乎已被篡改。

在這些文件中，有一份日期為2023年2月23日的評估，標題為「頓巴斯（Donbas）地區之戰可能在整個2023 年陷入僵局」。

根據美國國防情報局（Defense Intelligence Agency, DIA）整理的評估，俄羅斯總傷亡人數為18萬9500至22萬3000人，其中有3萬5500至4萬3000人陣亡，有15萬4000至18萬人受傷。

此外，根據標題為「俄羅斯/烏克蘭-評估戰鬥可持續性和消耗」的文件．烏克蘭總傷亡人數為12萬4500至13萬1000人，其中有1萬5500人至1萬7500人陣亡，10萬9000至11萬3500人受傷。

這些數字比俄國或烏克蘭當局公佈的任何傷亡人數多出約10倍。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫鹹濕對話曝
春風突發黑白照　悲痛悼念：來世見了
快訊／速勝德國名將！林昀儒直落三挺進WTT新鄉冠軍賽4強
百萬網紅被騙錢！計程車拿「假錢找零」　她嘆：印象好差
快訊／中國4／16對台禁航　交通部已發飛航公告
她往下一摸「滿滿顆粒」！憂長菜花　醫PO一圖解惑
公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

密件揭俄烏今年「無望和談」　烏克蘭經濟去年萎縮29.1%

台灣人峇里島「海關拍照」聲稱被索賄　印尼海關發聲明回應

怪物級熱帶氣旋撲向西澳　「鐵礦航運樞紐」黑德蘭港緊急關閉

日本2026部署高超音速飛彈　中國外交部痛批：切實尊重鄰國安全

日本宮崎競標超高級芒果　「一顆7萬元」創下史上最高價

吞劍3000多次　特技藝人練習一半「竟犯恐怖失誤」爆血險死

日14歲少女遭「拿菸燙手臂」！　太妹不爽她搶人男友集體霸凌

女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現　多名日女遇襲受傷

165cm交不到女友！男豪砸500萬元「斷骨增高」　7年成功長12公分

男導遊超敬業！瀑布前「擺出各種姿勢」爆紅　吸1800萬人搶看

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

分手後還能跟前任做朋友? 不聯繫是對現任最大的尊重

免費體驗在死海漂浮到爽　他嚐海水秒吐：又鹹又苦

密件揭俄烏今年「無望和談」　烏克蘭經濟去年萎縮29.1%

台灣人峇里島「海關拍照」聲稱被索賄　印尼海關發聲明回應

怪物級熱帶氣旋撲向西澳　「鐵礦航運樞紐」黑德蘭港緊急關閉

日本2026部署高超音速飛彈　中國外交部痛批：切實尊重鄰國安全

日本宮崎競標超高級芒果　「一顆7萬元」創下史上最高價

吞劍3000多次　特技藝人練習一半「竟犯恐怖失誤」爆血險死

日14歲少女遭「拿菸燙手臂」！　太妹不爽她搶人男友集體霸凌

女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現　多名日女遇襲受傷

165cm交不到女友！男豪砸500萬元「斷骨增高」　7年成功長12公分

男導遊超敬業！瀑布前「擺出各種姿勢」爆紅　吸1800萬人搶看

電費4月調整！網傳「半夜洗衣服」較省電　台電澄清超清楚說明

國民黨秘書長喊「就是侯友宜」　名嘴：郭台銘又被國民黨賣了

芬蘭加入北約後　首度以成員國身分完成軍演

用量太少等於白塗！皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵

拍「鳥」投稿攝影大賽停收　國家地理雜誌：將請專家研議規範

嘉義「紅豆餅公明店」月底要關了！老闆無奈：麵粉、蛋一直漲價

女兒考77分心情差　兒子「沒關係我來安慰」楊皓如一聽：藤條拿來

自衛隊「黑鷹直升機」墜海處尋獲機身主體　附近發現疑似人體

加工肉超NG！營養師教你預防大腸癌，6個「好習慣」聽仔細

逛LV工藝展有收穫！林柏宏長高、章廣辰腿變長　謝欣穎想帶走南瓜箱

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

金龍魚閉口絕食　他扳開嘴賺翻了

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

福岡「18禁」拉麵名店爆紅！小孩禁入內

女頭痛到昏倒　發現寄生蟲在大腦築巢

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

女生注意！痴漢出現JR站鬧區　多人受傷

網美脫衣褻瀆700年聖樹　被峇厘島逮捕

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

吞劍3千多次　特技藝人恐怖失誤險死

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

老公看A片　人妻崩潰：這是出軌

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台人峇里島海關拍照稱被索賄　印尼海關回應了

男警官邀約3P　女下屬隱忍辦公室性侵

更多熱門

相關新聞

網美脫衣褻瀆700年聖樹　被峇厘島逮捕

網美脫衣褻瀆700年聖樹　被峇厘島逮捕

印尼峇厘島傳出一名女子全裸與700年聖樹合影，還擺出許多誘人姿勢惹怒當地民眾。照片流出後，引發爭議的女子身分在網路上被公布，發現她是來自俄羅斯的治療師露易莎(Luiza Kosykh)，目前已被當局逮捕。

普丁罹癌？　五角大廈疑曝化療日期

普丁罹癌？　五角大廈疑曝化療日期

烏克蘭戰俘疑遭斬首　俄軍兇殘畫面曝

烏克蘭戰俘疑遭斬首　俄軍兇殘畫面曝

傳俄烏開戰已逾35萬軍人傷亡　戰事恐持續至2023年後

傳俄烏開戰已逾35萬軍人傷亡　戰事恐持續至2023年後

俄侵烏後仍取得數億美元「美製晶片」

俄侵烏後仍取得數億美元「美製晶片」

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

愛上會很累的三大星座！

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

中國4/16禁航　交通部已發飛航公告

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

「神之美乳」2位女優在台灣　想定居找老公：床上喜歡被征服

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面