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女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現　多名日女遇襲受傷

【有片】女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現JR站鬧區　多名日女遭攻擊受傷

▲「暴走仇女痴漢」頻出現JR站鬧區，多名日女遭攻擊受傷。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／鏡週刊

日本近幾年出現一種奇怪的社會現象，有不少女網友指出，自己在東京、大阪等市中心的鬧區或JR站，遇到「暴走痴漢」，這些暴走男並不是對女生性騷擾，而是惡意攻擊，包括撞人與踩踏，更導致女生受傷。據悉有不少日本女生受害，而且這兩年「暴走痴漢」的狀況不僅沒減少，反而越來越多，而且專門對女性下手。

日本《週刊女性》就報導指出，最早在2018年有女網友投稿表示，自己在東京JR新宿站遇到這種「暴走痴漢」，遭到對方惡意猛力碰撞身體。但類似事件似乎層出不窮，後來陸續又有女網友投稿，表示自己也碰過類似事件。就在今年4月，又有一名日本女網友投稿，表示自己在大阪梅田的阪急百貨前廣場，遇到「暴走痴漢」，這名凶嫌穿著黑衣、戴著黑口罩，故意對這名女網友猛力肢體碰撞，導致女網友跌倒，因此造成膝蓋大片瘀青受傷。

【有片】女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現JR站鬧區　多名日女遭攻擊受傷

▲4月初曾有日本女網友稱，同樣在大阪梅田遇到「暴走痴漢」。（翻自《週刊女性》）

【有片】女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現JR站鬧區　多名日女遭攻擊受傷

▲川田惠畫出她遇到的暴走痴漢人像。（翻自《週刊女性》）

另一名住在東京的29歲女上班族川田惠（化名）也表示，幾個月前她曾在東京的JR飯田橋站遇到「暴走痴漢」，事發時在傍晚，當時她下班後準備坐電車回家，就在她正要通過刷卡閘門時，一名男子突然衝過來，並直接對她肢體碰撞，導致她重心不穩跌倒，然後她的手還被踩踏。據川田惠說法，這名男子看似年約40-50歲，當時拿著一個黑色包包，她在3月初將自己的經歷上傳網路分享，除了讓更多女生注意類似事件，也希望找到與她有同樣經歷的被害者。川田惠也說，後來她向車站人員求助並報警，但犯人似乎到現在還沒被抓到。


【點擊看完整全文】

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