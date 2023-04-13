日19歲小媽媽「廁所獨產子」　狠心掐死塞垃圾袋棄屍

▲根據法醫相驗結果，男嬰疑似是遭到他殺，而非自然死亡，因此重新逮捕棄屍少女。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本山梨縣富士吉田市一名19歲少女在自家生產後，將男嬰屍體用毛巾包裹後塞進垃圾袋內遺棄，因此遭到警方依棄屍罪嫌逮捕。然而男嬰的遺體經法醫相驗後，卻發現死因為窒息死亡，且脖子上有明顯勒痕，與少女聲稱「生下來就是死胎」的說法有所出入，因此13日再度依殺人嫌疑逮捕少女。

根據《山梨電視台》報導，富士吉田市一名19歲少女涉嫌於3月22日下午4時左右，在自家的廁所產下一名男嬰後，將兒子的身體用毛巾包裹後塞進垃圾袋內遺棄，因此於同月23日被警方逮捕。少女被逮時坦承犯行，但是供稱男嬰一出生就已經沒有呼吸，以為是死胎才會棄屍。

警方隨後將男嬰的屍體交由法醫相驗，然而驗屍報告卻指出，男嬰的死因為窒息死亡，且脖子有被繩索勒緊的壓迫痕跡，口中則疑似被塞入衛生紙，因此懷疑少女的說詞，認為少女涉嫌殺害男嬰。警方13日依殺人嫌疑再度逮捕該名少女，不過她再度被逮後持續保持緘默，拒絕回應。

男嬰的具體死亡原因與案發過程仍待警方釐清，目前男嬰的生父身分仍不明，而少女平時則是靠打工維生，被逮時由父母陪同前往警署。