中國結束環台軍演　美航艦打擊群展開例行部署

▲美國海軍核動力航母尼米茲號。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國海軍第七艦隊表示，尼米茲號航空母艦打擊群（NIMCSG）正在菲律賓海展開全方位的多領域整體作戰行動。

尼米茲號這次行動持續多久，新聞稿中並未說明。這篇新聞稿於11日發布，共軍在台海周邊為期3天軍演於前一天剛結束。

美軍核動力航艦尼米茲號（USS Nimitz）、提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill）、勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）及韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer）目前正在美國第七艦隊作戰區進行例行部署。

美國海軍第11航空母艦打擊群（Carrier Strike Group 11）指揮官、海軍少將史威尼（Christopher Sweeney）說：「我們正在菲律賓海執行任務、溝通和協調行動，以展示我們在從太空到海底所有領域的競爭力和響應力。」

「我們來到這裡，不僅是為了向盟友及合作夥伴保證我們對基於規則的國際秩序堅定不移的承諾，也是為了與他們一起努力實現自由開放印太地區的共同願景。我們的航艦打擊群已準備好應對那些尋求破壞該地區穩定的人的脅迫行為。」

在菲律賓海行動之前，尼米茲號航艦打擊群與日本海上自衛隊和韓國海軍進行三方海上演習。聯合行動包括反潛演習、搜救演習和人員登船。美國海軍定期舉行此類聯合演習，以加強盟邦之間的聯繫，並建立共享的互操作性。

尼米茲航艦打擊群包含尼米茲號、第17艦載機聯隊（Carrier Air Wing 17）、邦克山號、狄卡特號、鍾雲號（USS Chung-Hoon）和韋恩梅爾號。