北京「罕見妥協」縮短禁航時間　彭博：內部協調出現問題

▲中國原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，如今縮短至27分鐘。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

中國原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，而在我國交通部發出抗議後，北京當局將時間從3天縮短至27分鐘，而如此罕見讓步的舉措也讓專家認為，中國政府不同部門之間的協調可能出現問題。

根據《彭博社》報導，我國交通部12日在聲明中指出，中國原定在16日至18日的上午9時至下午2時，以「航太活動」為由於台灣北方劃設禁航區；而在我方提出抗議後，北京當局通知台灣政府，中國民航部門航太活動時間改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

北京當局截至13日上午尚未對此發表任何公開聲明，中國民航局未回覆記者詢問，外交部長汪文斌也在例行記者會中避談此事。

此事件發生在兩岸關係緊張之際，卻也是北京首次「妥協」的罕見案例。澳洲國立大學（Australian National University）台灣政治及兩岸關係專家宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，「北京在台灣提出抗議後修改了計畫，這當然不尋常。」

宋文笛指出，北京做出改變可能是因為其政府部門間的協調出現問題，「出於技術上的需要，航空部門可能要求延長禁航區的時間，但經濟和外交事務部門則縮短了禁飛區期限，以最大限度減少區域壓力。」

據了解，日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，預訂4月16日到18日在長野縣輕井澤町舉行外長會議，時間正好跟中國原本劃設影響航機飛航安全區域期間重疊。