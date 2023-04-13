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福岡「18禁」拉麵名店爆紅！小孩禁入內　老闆現身說法曝內幕

▲▼福岡「18禁」拉麵名店爆紅！　老闆現身說法曝不得已內幕。（圖／推特／@anawasi_0607）

▲老闆明文禁止18歲以下顧客入內用餐。（圖／推特／@anawasi_0607）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣人氣拉麵名店「抓住你的心（あなたの心を鷲掴み）」以超濃郁的豚骨拉麵聞名，而該店受歡迎的同時也有許多規定，除了禁止排隊時解壓縮等基本原則外，老闆還明確指出，「禁止未滿18歲的顧客入店用餐」，成為史上第一間18禁拉麵店。而老闆也親自曝光背後的原因，說明自己也是被逼到沒有其他辦法才會出此下策。

根據《週刊女性PRIME》報導，「抓住你的心」是一間僅只有13個座位的拉麵店，老闆三浦隆寬表示，開店的初衷是希望在當地可以做出一家吸引食客排隊的店，目標則是做出日本第一的豚骨拉麵。值得感謝的是，自店開幕後，口味受到饕客喜愛，因此經常吸引顧客上門排隊，但卻也生出不少事端。

▲▼福岡「18禁」拉麵名店爆紅！　老闆現身說法曝不得已內幕。（圖／推特／@anawasi_0607）

▲店內經常遇到解壓縮或插隊的奧客，讓老闆不堪其擾。（圖／推特／@anawasi_0607）

由於拉麵店所在的地區不興盛排隊文化，因此大家對於排隊的理解不太一樣，並不知道其實排隊不可以解壓縮，也不能找人代表排隊，而是幾個人要用餐就要全部在隊伍內排隊。但是每當他禁止顧客解壓縮與插隊行為時，卻會遭到顧客指責，甚至因此被痛罵，讓他感到壓力極大。

儘管他將禁止插隊與解壓縮的規則公布在店內與推特，但是仍然會出現一樣的狀況，因此他只能忍痛規定，一旦有類似情形出現，將會取消排隊資格，並禁止入場。然而就算是這樣，仍有顧客痛罵他，「難道小孩也要跟著排隊嗎？為什麼不能理解一下父母的辛苦呢？」

為此，他最終決定禁止18歲以下的小孩入內用餐，從根本解決這個問題。不過這也為他帶來不少負面影響，有許多網友在網路上發表攻擊性言論。雖然如此，他也不後悔這個決定，因為身為經營者，他每天負責在店內煮麵，而忍受奧客攻擊言論的都是在外場的妹妹與母親，為了保護家人，寧願被部分顧客討厭，也要堅持自己的原則。

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