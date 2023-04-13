　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吞劍3000多次　特技藝人練習一半「竟犯恐怖失誤」爆血險死

▲▼愛丁堡知名吞劍表演者加雷斯（Gareth Williams）在一次練習出錯後重傷險死。（圖／翻攝臉書Gareth Williams、GoFundMe）

▲知名吞劍表演者加雷斯練習時嚴重失誤。（圖／翻攝臉書Gareth Williams）

記者吳美依／綜合報導

愛丁堡知名特技藝人加雷斯（Gareth Williams）累積3000多次吞劍經驗，上周卻在練習時嚴重失誤，導致嚴重內傷且大量出血。儘管他被緊急送醫後勉強撿回一命，但康復過程既漫長又緩慢，而且已被醫師宣告，這輩子再也無法表演招牌特技了。

《每日紀事報》等外媒報導，加雷斯的招牌特技就是當場吞下一把2英尺（約61公分）的劍，其他專長包括魔術、吞火及甩鞭，他經常邀請現場觀眾上台協助表演，擅長營造刺激緊張的氣氛，每年都在愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）、格拉斯頓柏立音樂節（Glastonbury Festival ）等指標性活動吸引大量觀眾。

▲▼愛丁堡知名吞劍表演者加雷斯（Gareth Williams）在一次練習出錯後重傷險死。（圖／翻攝臉書Gareth Williams、GoFundMe）

▲加雷斯的好友為他發起募資活動。（圖／翻攝GoFundMe）

儘管加雷斯已有30多年吞劍經驗，上周卻在一次練習中發生恐怖失誤，差點丟了性命。這個消息也震驚英國街頭表演界，許多同行開始呼籲，即使經驗豐富的表演者也可能發生意外。

好友麥特（Matt Keys）也發起募款活動，希望號召熱心民眾贊助失業的加雷斯，讓他能夠放心養病。不過，英國媒體和募資活動皆未說明意外發生過程及原因。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／國3爆連環車禍！小客車變「鐵餅」
新竹超神百年滷肉飯永久停業！背後原因曝光
快訊／王道銀行6000偷跑之亂　不罰原因曝光
辦公室當眾大屠殺！貴州男遭電鋸肢解慘死
羨慕同事住家裡「租金、三餐」爽省！過來人點一關鍵：寧願租房
國安基金明退場！275天助台股漲1854點　漲逾13%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

怪物級熱帶氣旋撲向西澳　「鐵礦航運樞紐」黑德蘭港緊急關閉

日本2026部署高超音速飛彈　中國外交部痛批：切實尊重鄰國安全

日本宮崎競標超高級芒果　「一顆7萬元」創下史上最高價

吞劍3000多次　特技藝人練習一半「竟犯恐怖失誤」爆血險死

日14歲少女遭「拿菸燙手臂」！　太妹不爽她搶人男友集體霸凌

女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現　多名日女遇襲受傷

165cm交不到女友！男豪砸500萬元「斷骨增高」　7年成功長12公分

男導遊超敬業！瀑布前「擺出各種姿勢」爆紅　吸1800萬人搶看

金龍魚買回家「閉口絕食」　他急扳開嘴巴一看驚呼：賺翻了

日19歲小媽媽「廁所獨產子」　狠心掐死塞垃圾袋棄屍

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

怪物級熱帶氣旋撲向西澳　「鐵礦航運樞紐」黑德蘭港緊急關閉

日本2026部署高超音速飛彈　中國外交部痛批：切實尊重鄰國安全

日本宮崎競標超高級芒果　「一顆7萬元」創下史上最高價

吞劍3000多次　特技藝人練習一半「竟犯恐怖失誤」爆血險死

日14歲少女遭「拿菸燙手臂」！　太妹不爽她搶人男友集體霸凌

女生到日本玩注意！「暴走仇女痴漢」頻出現　多名日女遇襲受傷

165cm交不到女友！男豪砸500萬元「斷骨增高」　7年成功長12公分

男導遊超敬業！瀑布前「擺出各種姿勢」爆紅　吸1800萬人搶看

金龍魚買回家「閉口絕食」　他急扳開嘴巴一看驚呼：賺翻了

日19歲小媽媽「廁所獨產子」　狠心掐死塞垃圾袋棄屍

不斷更新／福來喜超前2分砲　兄弟3比1領先統一獅

快訊／國3新竹4連撞小車變「鐵餅」　2傷緊急送醫

怪物級熱帶氣旋撲向西澳　「鐵礦航運樞紐」黑德蘭港緊急關閉

經濟部討論4地區水情　高雄、台南維持「減量供水」

新竹超神百年滷肉飯「設備清空」傳永久停業！背後原因曝光

快訊／王道銀行6000偷跑之亂！金管會不罰　原因曝光

國安基金護盤超省！　第一季「一股都沒買」

日本2026部署高超音速飛彈　中國外交部痛批：切實尊重鄰國安全

連千毅「媽媽賣嫁妝給他辦婚禮」！1年前舊文被揪出…一看尷尬了

宋家豪提點後援秘訣　曾峻岳談終結者：富藍戈比我適合

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

國際熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

女頭痛到昏倒　發現寄生蟲在大腦築巢

老公看A片　人妻崩潰：這是出軌

快訊／北韓射彈道導彈「北海道落下」　日本發警報

地勤超狂！水槍畫出「超萌風獅爺」　

Meta這類員工不被裁　年薪上看3千萬

史上最貴！喬丹「最後一舞」戰鞋　6700萬天價落槌

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

宮崎超高級芒果競標　一顆7萬刷新紀錄

和尪講完電話菜刀捅頸　她坐月子輕生

烏克蘭戰俘疑遭斬首　外流密件透露美憂烏反攻戰力

俄侵烏後仍取得數億美元「美製晶片」

更多熱門

相關新聞

新北街頭藝人登記系統升級　串接金流付款申辦更便民

新北街頭藝人登記系統升級　串接金流付款申辦更便民

因應二年1次街頭藝人大量換證潮，新北市政府文化局街頭藝人登記系統再升級，貼心以簡訊通知提醒證件，因屆期可重新申辦，並免於繁複的個資填報，串接線上金流系統，另外也可透過超商、信用卡及ATM進行繳費，提供更便民的線上申請登記作業。

新婚夫婦自拍　尪下秒狠推孕妻墜崖

新婚夫婦自拍　尪下秒狠推孕妻墜崖

台南與愛丁堡議長互遞意向書

台南與愛丁堡議長互遞意向書

美海軍研究船45度傾覆！　35人受傷

美海軍研究船45度傾覆！　35人受傷

孩投60元打賞街頭藝人遭嫌少「乾脆別給」　兩派戰翻

孩投60元打賞街頭藝人遭嫌少「乾脆別給」　兩派戰翻

關鍵字：

愛丁堡街頭藝人特技表演吞劍

讀者迴響

熱門新聞

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

派翠克拒同台「節目急找代班」

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

周末變天！一天內跌10度

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

快訊／BLACKPINK Rosé遭陸媒傳吸毒　YG怒了：正在提告！

自助餐4菜160　業者出面說話了

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面