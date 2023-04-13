女網紅受夠單身嫁布娃娃丈夫　「驗孕2條線」驚喜宣布懷二寶

▲女子宣稱她懷了二寶。（圖／翻攝自TikTok／meirivoneemarcelo）

記者李振慧／綜合報導

巴西37歲女子莫萊斯(Meirivone Rocha Moraes)因為厭倦單身，後來愛上媽媽為她做的男娃娃馬塞洛(Marcelo)，於2021年12月結婚後還「懷孕」生下一名孩子，近來她開心在網路上宣布自己懷了二寶，再度引發外界關注。

單身多年的莫萊斯，當初因為找不到男伴一起參加舞會，所以媽媽為她特別縫製了男娃娃馬塞洛，沒想到她因此深深愛上對方，還在250名親友的見證下舉辦婚禮而在網路上爆紅，後來成為網紅。

▲女子已有一名兒子。（圖／翻攝自TikTok／meirivoneemarcelo）

莫萊斯近來在網路上宣布，她很開心懷了二寶，影片中可看到，她向鏡頭秀出驗孕棒表示，「我很開心，因為我又懷孕了，這次我要生的是女兒」。影片發布後獲得超過375,000人次觀看，雖然有許多網友獻上祝福，但也有許多網友對她的瘋狂行為感到驚嚇。

莫萊斯之前便曾在網路上直播自己「生孩子」的過程，現場還找了醫生與護士，影片吸引上百名網友觀看，然而去年她突然宣稱丈夫馬塞洛搞外遇，重創他們的婚姻，如今她希望能藉由二寶的誕生挽回2人感情。