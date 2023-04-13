普丁真的罹癌？五角大廈機密疑曝「化療日期」　外洩文件瘋傳

▲疑似五角大廈外洩機密的文件指出普丁罹癌接受化療。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

美國五角大廈機密外洩，如今大量翻攝照片在社群媒體流傳。其中一份疑似文件寫道，克里姆林宮高層計畫在普丁3月5日接受化療期間「破壞」烏俄戰爭，上述關於普丁重病的說法，與外界謠言不謀而合。

根據翻攝文件內容，「俄羅斯計畫把資源從俄羅斯塔甘羅格（Taganrog）轉向烏克蘭馬力波（Mariupol），並把注意力集中在南部戰線」、「進攻計畫…被懷疑是俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）和俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valeriy Gerasimov）為了破壞普丁而制定的戰略」。

文件還寫道，消息人士「2月22日指出，格拉西莫夫據稱計畫繼續努力破壞進攻，並承諾在3月5日之前『放棄』所謂的特別軍事行動，那時普丁據稱計畫展開一輪化療，因此無法影響戰爭」。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

據悉，消息人士從一名身分不明但能接觸到克宮官員的俄國人那裡獲得相關資訊。五角大廈外洩機密包括每日情報簡報及一系列來自世界各地不同來源的簡短資訊，其中披露烏克蘭軍隊調度及傷亡細節，還稱基輔曾經計畫反攻，把俄軍趕出領土，但現在已經改變計畫。

現年70歲的普丁通常活躍在鏡頭前，有時卻會消失很長一段時間，加上多次被拍到出現怪異不自然的舉動，遭外界謠傳罹患癌症、帕金森氏症等重病，但莫斯科當局一直駁斥相關說法。基輔情報機構也多次表示普丁生病，且克里姆林宮高層發生內鬥，但目前皆無具體證據支持。