華郵：機密文件外洩者在美軍基地工作　年齡20多歲

▲美國國防部正在調查機密文件外洩源頭。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部數十份機密文件外洩，更有部分翻拍圖片在今年2月出現在遊戲玩家喜愛的社群媒體平台Discord，引發高度關注。華盛頓郵報獨家報導，據信這些文件的外洩者就在軍事基地工作，也是一名槍枝愛好者，年紀約20多歲。

文中指出，早在2020年，一群對槍枝、軍事裝備等有共同愛好者就在社群媒體平台Discord創建私密聊天群組，成員只能透過邀請進入，約20多人，其中一人被稱為「OG」。就在去年，OG發布一則充滿奇怪文字縮寫與行話，但群組內一名成員透露，當時並未引起其他成員注意，因為大家都對這些字不熟悉。

這名群組成員說，OG年齡大約20多歲，發布的訊息不只一則，數個月下來，至少還有上百則，可說是機密情報文件的副本，接近一字不差，而OG說這些都是從他上班的軍事基地帶回家的。依據OG的說法，上班日會有一部分時間待在安全規定嚴格的設施內度過，禁止使用手機與其他電子設備。

部分文件寫有說明，例如「NOFORN」的意思就是文件訊息非常敏感，不可與外國人分享。成員指出，OG是想要讓大家瞭解情況，似乎是認為這些內幕消息可為其他人提供保護，「他是個聰明人，在發布這些文件時知道自己在做什麼，這不是任何形式的意外洩露。」

報導提及，OG發布的文件牽涉到一系列敏感主題，包括高階政治領導人的行蹤動向、地緣政治分析等，只有通過長達數月背景調查的人才有權限查看。OG起初透露機密消息給群組成員，但當數百份機密文件副本被說令人厭煩時，轉而公開文件本身的照片，包括烏克蘭戰爭相關圖表、北韓飛彈可能打到美國的彈道軌跡、今年2月中國間諜氣球在美國上空飛行的照片等，這些驚人秘密在近日逐漸被國際社會知曉。

不過這名群組成員拒絕確認OG在哪一個軍事基地工作，但上述相關說法被另名群組成員證實，且兩人均表示知道OG的真實姓名與生活、上班的州，然而拒絕透露相關訊息。