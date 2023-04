男警官邀多女一起3P　女下屬為了「保住工作」辦公室內隱忍性侵

▲女下屬控告,在男上司的脅迫下發生關係。(圖/示意圖/123RF)

記者李振慧/綜合報導

在紐約警局工作的40歲女子艾美(Ammy Ventura)指控,她與41歲男警官盧卡斯(Wilder Lucas)交往時被對方強迫參與3P,即使後來分手,對方還在辦公室中進行性侵,時常把她視為玩物羞辱,讓她終於決定提告。

身為二寶媽的艾美,在紐約警局財產部門搭任行政工作,2021年4月開始與已婚男上司盧卡斯交往,沒想到對方卻是恐怖情人,5月22日一次浪漫約會後,2人在車上時,對方突然強迫她進行口交,沒想到她拒絕後,對方情緒突然變得非常暴怒,讓她很害怕。

Married NYPD boss pressured worker for threesomes, became 'enraged' as relationship crumbled: suit https://t.co/Z8q2UQIyXw