今年第9次！北韓高角度發射飛彈　飛1000公里掉落東海

▲北韓13日凌晨再度發射洲際彈道飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本防衛省13日上午表示，北韓疑似發射至少1枚的洲際彈道飛彈，隨後一度發出警示稱，飛彈可能降落於北海道周邊海域，不過之後又修正相關報告。南韓國防部則指出，這是北韓今年第9次發射彈道導彈，同時也是時隔17天首次發射。根據預估，該導彈以高角度發射，飛行至少1000公里，降落於東海。

根據《日本放送協會》報導，日本防衛省表示，北韓疑似在13日上午7時22分發射至少1枚彈道飛彈。日本政府上午7時56分透過緊急警報系統通知民眾，「飛彈可能在上午8時左右，降落在北海道周遭，請北海道居民務必在建築物內或是地下避難。」

緊急警報系統上午8時16分則修正警報稱，經過重新確認，飛彈將不會降落於北海道與周遭地區。根據《日本放送協會》採訪政府內部人士，這是因為最初曾探測到飛彈可能降落於北海道周邊，不過飛彈的蹤跡隨後又消失在雷達上。

經過防衛省分析，北韓是在上午7時22分從內陸地區以高角度朝東方發射至少1枚的洲際彈道飛彈，目前日本境內與專屬經濟區皆未出現飛彈落下蹤影。

根據《韓聯社》報導，該飛彈飛行約1000公里便掉落在東海海域內。這是北韓2023年第9次發射彈道飛彈，同時也是繼3月27日發射短程彈道飛彈後，17天以來首次發射導彈。而北韓上一次發射洲際彈道飛彈則是在3月16日。