緬甸軍政府Mi-35轟炸村莊　20孩童與上百平民罹難

實習記者任庭儀/編譯

自2021年2月軍政府奪取政權以來,緬甸各地已有數千人喪生。緬甸民族團結政府(NUG)11日上午在甘勃盧鎮(Kanbalu)舉行辦公室開幕儀式,現場約300人聚集一同慶祝,沒想到軍政府竟派遣Mi-35戰鬥機投下2枚炸彈並開火,導致133人死亡、50人受傷,其中包括20名孩童。

Military regime conducted another air strike on Pa Zi Gyi Village in Sagaing’s Kanbalu Township on Tuesday evening after a morning air raid that killed at least 53 people, including children.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/GT2QHg27MU