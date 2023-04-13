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緬甸軍政府Mi-35轟炸村莊　20孩童與上百平民罹難

實習記者任庭儀／編譯

自2021年2月軍政府奪取政權以來，緬甸各地已有數千人喪生。緬甸民族團結政府（NUG）11日上午在甘勃盧鎮（Kanbalu）舉行辦公室開幕儀式，現場約300人聚集一同慶祝，沒想到軍政府竟派遣Mi-35戰鬥機投下2枚炸彈並開火，導致133人死亡、50人受傷，其中包括20名孩童。

CNN報導，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，如果這起空襲因此造成平民傷亡，那是因為他們幫助「恐怖份子」。

據現場一名不具名目擊者，他在空襲發生後看到數十具屍體，其中包括年僅5歲的兒童，「當我到達現場時，我們試圖尋找還活著的人，但一切都很糟糕。有些人失去了頭和四肢，我甚至在路上看到散落的人體肌肉組織」

他還說，下午5時30分左右，軍政府再一次派戰鬥機返回轟炸地點開火。CNN表示無法核實該事件，但目擊者說法與當地媒體和NUG報導相符。

人權狀況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）認為，全球對緬甸局勢的漠不關心導致了這次襲擊。他表示，「緬甸軍隊對無辜人民的襲擊，包括今天在實階的空襲，是由於世界的冷漠和向他們提供武器的人所造成。」

兩年前，緬甸軍政府奪下政權並監禁民選領導人翁山蘇姬。為了壓制反抗的聲音，軍政府鎮壓抗議活動、逮捕記者和異議人士、處決民主主義人士。

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