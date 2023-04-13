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烏克蘭戰俘疑遭斬首！俄軍兇殘畫面曝光　澤倫斯基怒批：畜生

▲▼烏克蘭戰俘疑似遭俄軍斬首。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭戰俘疑似遭俄軍斬首。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

近來社群網站上流傳一段疑似俄羅斯士兵斬首戰俘的畫面，而死者的背心上有烏克蘭三叉戟國徽，引發烏克蘭不滿，總統澤倫斯基更直斥俄羅斯是「畜生」。克里姆林宮則回應，對這段影片感到相當震驚，但真實性仍有待查證。

綜合外媒報導，近來Telegram上流傳一段影片疑似烏克蘭戰俘遭斬首的畫面，影片中穿著印有烏克蘭三叉戟國徽背心的男子跪在地上，不斷說著「很痛，住手」。而周圍穿著迷彩服的士兵則用俄語催促拿刀的劊子手，「怎麼了？你以前從來沒有砍過人的頭嗎？快下手吧！」

接著士兵就用刀將疑似烏兵的頭顱砍下，還揮舞著向鏡頭展示，而鏡頭外有人用俄語說著，應該把頭放進袋子裡面交給指揮官。

▲▼烏克蘭戰俘疑遭斬首，澤倫斯基痛批俄羅斯「畜生」。（圖／路透）

▲澤倫斯基痛批俄羅斯的所作所為簡直就是畜生。（圖／路透）

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日痛批，俄羅斯的所作所為簡直就是畜生，「我們不會忘記任何事情，我們也不會原諒兇手，一切都會有法律責任，打擊恐怖主義是必要的。」烏克蘭政府也同時宣布，已經針對這起「戰爭罪」進行調查。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會中表示，對這段影片感到很震驚，一切都非常糟糕，但同時對此抱持懷疑，「首先，我們生活在虛假的世界裡面，我們需要檢查這段影片的真實性。」

培斯科夫說，「這可能是一個藉口，我們必須檢查這是否屬實，是否真的發生；如果真的發生了，地點是在哪裡？下手的人又是誰？」根據影片周圍的綠色植物判斷，事件應是發生在去年夏天尚未下雪前。

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