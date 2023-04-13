共軍演習時「法國護衛艦」穿越台海　法媒：馬克宏未放棄原則

▲法軍護衛艦大草原號（後）和菲律賓海岸警衛隊巡邏艦在南海進行傳遞演習（PASSEX）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國雜誌《挑戰報》（Challenges）獨家報導，總統馬克宏「勿捲台海說」招致國際抨擊，以及解放軍舉行環台軍演之際，法軍護衛艦普拉亞爾號（Prairial）航行穿越台灣海峽，「對於法國外交官和軍方而言，這是馬克宏訪華結束後並未放棄原則的行動證明」。

《挑戰報》報導，普拉亞爾號穿越北京宣稱擁有主權的台灣海峽，當時解放軍正在那裡進行恐嚇台灣的軍事行動。馬克宏想要闡明原則，讓法國和歐洲的聲音被聽到，此原則就是在台灣問題上，既不遵循「美國的節奏」，也不遵循「中國的過度反應」。

該雜誌形容，台灣海峽是分隔中國領土和台灣領土的85公里水域，適用主權國家之間的航行自由原則，但北京對於外國軍艦的通過越來越不滿，甚至有計畫地、公開地試圖勸阻。

馬克宏訪問中國時表示，歐洲應該減少對美國的依賴，成為與華府和北京平起平坐的「第三強權」，同時警告不要因為「美國的節奏」和「中國的過度反應」捲入台海危機，此發言立刻引發國際反彈。他12日訪問荷蘭時澄清，身為美國盟友「不意味著要成為附庸」，法國對台灣問題的立場沒有改變，支持維持現狀並尋求和平解決問題。