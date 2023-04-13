股神巴菲特用ChatGPT做這件事　驚嘆：不確定生成式AI是否有益

▲巴菲特及比爾蓋茲。（圖／視覺中國CFP）



記者崔子柔／綜合報導

億萬富豪投資家「股神」巴菲特（Warren Buffet）近日受訪指出，他對AI沒有任何專業知識，但多虧比爾蓋茲（Bill Gates），他嘗試使用了聊天機器人ChatGPT，「確實非常驚人，但我不確定是否有益」。

根據《CNBC》報導，巴菲特提到，比爾蓋茲4、5個月前向他介紹ChatGPT，並展示能用來做什麼，後來巴菲特用ChatGPT把歌曲《My Way》翻譯成西班牙文，他驚訝地說「2秒之後就生成了，有押韻而且非常美妙」。

巴菲特一直以來覺得自己對科技不夠了解，因此和公司股東協議盡量避開投資科技股，但後來在投資副手的推薦下買了Apple股票，這支股票成為他職業生涯裡最成功的賭注之一。

▲巴菲特。（圖／視覺中國CFP）



巴菲特受訪時提到，比爾蓋茲曾說過ChatGPT不太會講笑話，然而對於這項AI技術，巴菲特認為確實是相當驚人的技術進步，但他還無法確定是否有益。

目前ChatGPT的濫用已經引起人們擔憂，像是學生用來完成一篇完整的論文、駭客測試用來編寫惡意程式碼等狀況。

比爾蓋茲和巴菲特是相識30多年的朋友，兩人在2010年一起成立「The Giving Pledge」（「捐贈誓言 」），呼籲世界上最富有的人將至少一半的財富捐贈給慈善事業。