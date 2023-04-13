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俄侵烏後仍取得數億美元「美製晶片」　中港供輸量飆10倍

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲俄侵烏後仍取得數億美元「美製晶片」。（示意圖／路透） 

文／中央社

日經亞洲調查發現，俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭開始超過1年後，儘管美國早已對俄國實施制裁，期間仍有價值數億美元美製半導體流入俄國，經由香港和中國輸俄數量更飆升10倍。

俄羅斯去年2月24日發動侵烏戰爭後，美國迅即禁止美製半導體輸往俄國，希望削弱俄國戰力，因為晶片是飛彈、戰車、無人機和軍機的重要零件，攸關這些武器導向系統、雷達和夜視裝置等的功能，而美國業者掌控高端產品的很大市占率。

儘管如此，俄國持續透過各種迂迴管道取得晶片，很大部分是經由香港和中國的小型貿易商。日經亞洲為揭露這些管道，由印度市場研究公司Export Genius取得俄國海關數據，並檢視俄國自去年2月24日至12月31日的進口紀錄。

這些紀錄顯示，期間有3292項價值至少10萬美元的相關進口交易，而且其中2358項標示為英特爾公司（Intel）、超微公司（Advanced Micro Devices）和德州儀器公司（Texas Instruments）等美國晶片業者的產品，比重約達7成。這些美製品的交易總值至少7億4000萬美元。

在這2358項交易中，有1774項是由香港或中國大陸商家供貨，比率約達75%，其中很多是中小型公司，有些還是在俄國侵烏後才設立。這些交易的金額合計約5億7000萬美元。

相較之下，2021年同一期間的海關數據顯示，由香港和中國輸往俄國的高價值美國晶片只有230筆，總金額僅5100萬美元。

金額飆升10倍只是這項數據引人注意的一點，另一亮點是有些產品的價格。在其中一項價格最昂貴的交易中，香港的「啊咕信息技術有限公司」（Agu Information Technology）出口單價高達1萬美元的英特爾晶片到俄國。

根據國際金融協會（Institute of International Finance），去年1月至9月間，俄國進口的半導體和電子電路產品比前一年增加36%。

日經亞洲指出，前述高價可能反映出俄國尋求取得先進晶片。日本未來工學研究所的國防科技專家西山淳一（Junichi Nishiyama）表示：「要操控飛彈和防禦系統，需要大量具備高性能處理能力的半導體。」

前述出口資料中提及的高價值產品包括英特爾和超微的微處理器，還有超微子公司賽靈思（Xilinx）生產的可編程邏輯閘陣列（FPGA），後者是種積體電路，大都用於飛彈。

英特爾在日經亞洲查詢此事時表示，已經全面停止對俄國和白俄羅斯的客戶出貨。德州儀器和亞德諾半導體公司（Analog Devices）等其他報導中提及的美國半導體業者，也表示不會出售產品給俄國和其他遭制裁國家。

不過，儘管晶片業者和較有名的批發商面臨美國當局的密切檢視，但還有大量的較小型貿易商，包括一人公司和最近才設立的公司，這類公司比較難以監控。

以前述香港啊咕信息技術有限公司為例，根據資料即出口超過6萬件英特爾半導體產品，總值約1870萬美元，其中有些是單價1萬3000美元的微處理器。但當日經亞洲前往公司登記地址查看時，卻發現諸多可疑之處，連公司名牌都沒有，而且這家公司是在俄國侵烏後於去年4月成立。其他多家公司也情況類似。

貿易律師柯特澤瓦（Benjamin Kostrzewa）指出，香港和其他地方的小型貿易公司即使遭到制裁，可以改個名字就繼續運作。要追蹤這類公司的對俄供貨情況，即使不是不可能，也非常困難。

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