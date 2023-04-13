美國3月CPI年增率降至5%　核心通膨仍頑固

▲美國3月CPI年增率降至5%。（示意圖／路透）



文／中央社

美國3月通貨膨脹顯著緩和，消費者物價年增率降至5%，創近2年來新低。但房租等非能源、食品物價漲勢頑固，凸顯聯準會拉高利率以利通膨回歸目標2%挑戰重重。

勞工部今天公布，美國3月消費者物價指數（CPI）年增5%，比2月數值低1個百分點，創2021年5月以來新低；如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從2月的5.5%升至5.6%，去年9月以來首度回升。兩項數據與市場預期大致相符。

至於單月物價變化，CPI經季節調整上漲0.1%，漲幅低於2月的0.4%；核心物價月增率從2月的0.5%降至0.4%。

聯邦準備理事會（Fed）去年3月起積極升息，壓制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間因供需失衡而起的物價漲勢。美國通膨率去年6月衝上9.1%，創40年來新高，隨後逐步下滑，但與聯準會目標和2020年春季疫情爆發前水準仍有段距離。

勞工部數據顯示，美國3月能源價格較去年同期下跌6.4%，單月跌幅也達3.5%，是整體通膨明顯降溫的主因。

不過，包含房租的居住費用3月上漲0.6%，漲幅雖低於2月的0.8%，仍是核心通膨頑固的元凶。經濟學家預期，過去一年隨購屋市場急凍而飆漲的房租將逐漸回穩，反映在未來幾個月的通膨數據上。

聯準會一年多來連9度升息，3月升息1碼（0.25個百分點）後，聯邦資金利率目標區間達到2007年9月以來最高的4.75%至5%。這次升息時值美國多家中型銀行倒閉，市場人心惶惶，聯準會官員暗示銀行體系承壓、放款條件趨緊可能使升息循環提前結束。

今天勞工部公布的是聯準會官員5月2日至3日集會前最後一份CPI數據。

國際貨幣基金（IMF）昨天警告，全球經濟面臨銀行體系不穩、高通膨與利率走升帶來的風險，美國今年經濟成長預估值從2.1%下修至1.6%。最新數據顯示，美國就業及工資成長趨緩，職缺數量近2年來首度跌破1000萬大關，勞動市場出現降溫跡象。