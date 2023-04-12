馬克宏「勿捲台海論」遭炎上　法國在台協會還原「受訪始末」

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中提到「勿捲台海論」引發爭議。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前結束訪中行程，回程受訪稱歐洲國家必須「戰略自主」，減少對美國的依賴，避免因台灣議題被捲入美中衝突。法國在台協會12日還原馬克宏受訪始末，並且發表聲明指出，法國在台灣議題上維持一致立場，法國強調台海和平與穩定的重要性，並呼籲以和平方式解決兩岸爭端。

馬克宏（Emmanuel Macron）8日結束為期3天的中國國是訪問，他在專機上接受Politico的訪問，為自己遭各界砲轟的訪中行程辯護。

根據Politico 9日刊登的專文，對馬克宏而言，歐洲應該減少「對美國依賴」，並「避免因台灣議題被捲入美中衝突之中」，歐洲的大危機就是「被捲入不屬於我們的危機之中，這將讓我們無法建構戰略自主」。

Politico分析，馬克宏的戰略自主彷彿是立基於強調不與美國為伍的概念上。他說，「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」。

根據《自由時報》報導，法國在台協會表示，馬克宏接受三家媒體訪問，而各有各自的框架。其中，法國「回聲報（Les Échos）」呈現方式是一問一答，訪談的脈絡較為清晰；至於各界最廣為評論的文章則來自「政客（Politico）」。「文中穿插引述馬克宏的談話內容，整篇比較像是評論，而不是對法國總統的專訪」。

法國在台協會表示，政客的評論完全可以被接受，這是在民主國家享有的言論自由，然而仍須澄清，該文所呈現的「評論」，並不能代表法國政府之立場，法國政府在遠東外交及安全事務的立場上，特別是針對台灣海峽局勢，無論是五年、十年走來皆保持著前後一致性，就是支持和平、穩定、法治及航行自由，這些從未改變。