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辣妹揪當繪畫模特！猛男開心赴約　進門慘遭「抓住命脈」30秒

▲▼下體、生殖器、GG、打手槍、蛋蛋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲阿宏遭假冒辣妹的侯男騙到住處當模特，生殖器還遭對方抓住、把玩。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名侯姓男子先前假冒辣妹身分，認識了一名猛男阿宏（化名），接著向對方介紹「作畫模特兒」的工作，沒想到竟趁此機會脫去對方內褲，甚至還抓住阿宏的生殖器把玩，行為令人髮指。台北地院審理後，依照強制猥褻罪，判侯男10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，侯男下載了某款交友軟體，並在上面化名「Jessica」，與受害者阿宏開始聊天，2人聊了約兩個禮拜，侯男突然告知，要介紹作畫模特兒的工作給對方，讓阿宏加了暱稱為「tomorrow」的LINE帳號好友。

阿宏不疑有他，接受了「tomorrow」的邀約，前往侯男在台北市的住處。等到人抵達現場，侯男則告知，為了觀察身體光影，需要阿宏脫去衣褲。

阿宏脫掉衣服，侯男又伸手脫了對方的內褲，並且在阿宏全身抹油，表示「要觀察生殖器勃起、射精之樣貌」。阿宏的生殖器被抓住、晃動30秒，頓時感覺疼痛不適，要求對方不要亂動，並詢問為何要這麼做。

阿宏被告知「要看勃起」，於是要求自己DIY，並撥開了侯男的手。不過，侯男眼見對方並沒有積極DIY，又搶回了主動權，不斷用手碰觸、搓弄，直到阿宏起了生理反應、射精才停手。阿宏遭到侮辱，當天就跑去警局報案，並且向法院提告。

▼阿宏赴約擔任繪畫模特兒，沒想到因此遭抓住生殖器把玩。（示意圖／ETtoday資料照）

▲酒醉，撿屍，性侵，性功能障礙，沮喪，哭，難過，失望，崩潰。（圖／記者周宸亘攝，示意圖，非本文當事人）

對此，侯男則辯稱，他幫忙抹油時，阿宏並沒有拒絕，直到對方開口喊停，自己也立刻停下了動作。不過，法院勘驗對話紀錄後發現，雖然阿宏曾經基於作品、繪畫需求，同意對方觸碰生殖器，但難以認定同意侯男持續觸碰，直到起生理反應、射精為止，因此難以採信侯男的說法。

台北地院衡量侯男的學歷、經歷，社會經濟地位，以及犯後的態度，依照強制猥褻罪，判侯男10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

事實上，侯男這次已非首次犯案，他曾在交友軟體上化名「米米」，與網路上的年輕帥哥攀談，告知「米米想3P，米米怕痛」，再將人騙到住處性侵，為了一時快感落得牢獄之災，得不償失。

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