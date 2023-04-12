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路透社：美國外流情報文件顯示　塞爾維亞同意「供應烏克蘭武器」

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲五角大廈外流文件顯示，塞爾維亞同意「供應烏克蘭武器」。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

《路透社》獨家報導指出，根據五角大廈的一份機密文件，塞爾維亞是歐洲唯一拒絕制裁俄羅斯入侵烏克蘭的國家，但塞爾維亞同意或已經向基輔提供武器。但塞爾維亞國防部長武切維奇（Milos Vucevic）在12日的一份聲明中駁斥了該情報，稱其「不真實」。

根據《路透社》報導，這份文件是歐洲各國政府對烏克蘭提供軍事訓練和「致命武器」請求的回應摘要，是最近幾周在網上發布的數十份機密文件之一，這可能是美國多年來最嚴重的機密洩露事件。

這份題為「歐洲對俄烏衝突回應」的五角大廈文件以圖表形式列出了 38 個歐洲國家政府對烏克蘭軍事援助請求的「評估立場」。

該圖表顯示，塞爾維亞拒絕向烏克蘭軍隊提供訓練，但已承諾提供或已經提供致命武器。它還表示，塞爾維亞有政治意願和軍事能力在未來向烏克蘭提供武器。

塞爾維亞國防部長武切維奇說，「塞爾維亞沒有，也不會向烏克蘭或俄羅斯方面以及衝突周邊國家出售武器。」

武切維奇在聲明中提到，塞爾維亞製造的武器和彈藥有可能「神奇地出現」在衝突中，但「這與塞爾維亞絕對無關」。

▲▼ 塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。（圖／路透）

▲塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。（圖／路透）

武切維奇駁斥這份情報文件，「這是那些不尊重國際規範、合約條款和商業慣例的國家來說，所造成的問題。」

武切維奇強調，「顯然有人想將塞爾維亞拖入這場衝突，但我們正在努力維持我們的政策。」

《路透社》指出，無法獨立核實該文件的真實性，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）辦公室和烏克蘭大使館沒有立即回應路透社的置評請求。
 

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