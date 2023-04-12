陸客「水龍頭、暖氣」24小時全開！警告房東別騷擾：狀告中國使館

▲一對中國籍遊客入住首爾獨棟民宿，卻故意浪費120萬噸的水。（圖／翻攝自YouTube@SBS 뉴스，下同）

記者羅翊宬／編譯

一對來自中國的情侶前往南韓首爾旅遊，並透過平台Airbnb在首爾市麻浦區租下獨棟民宿，租期長達25天。豈料，南韓房東收到催繳帳單竟然哭了，因為水電費、天然氣費用合計高達84萬韓元（近新台幣2萬元），情侶倆浪費120萬噸用水。房東試圖溝通，然而該對中國情侶卻警告，「再繼續騷擾，我們就向大使館告狀」。

根據韓媒《SBS News》後續追蹤，由於該對中國旅客早已從南韓出境，加上房屋並無受損，李姓房東恐怕難以從Airbnb獲得賠償，必須得乖乖繳納高達84萬韓元的費用。李姓房東指出，其實先前該對中國情侶預訂獨棟民宿時，就出現許多違反常理的舉動，包括入住前3天時突然表示自己感染新冠肺炎，要求取消預定。

李姓房東指出，當中國情侶要求取消民宿預定時，他要求對方須依規定繳交相關證明文件，自此之後情侶便改口表示，會依照預定的時間辦理入住；之後，該對中國情侶突然更改Airbnb帳戶的使用者名稱、國籍，還會多次詢問民宿內是否有裝設監視器。

3月27日，在民宿租約剩下4天時，李姓房東收到天然氣檢修人員通知疑似出現漏水，於是他緊急前往該棟民宿，才得知84萬韓元帳單的真相。他發現，情侶在入住的5天內使用了120萬噸的水，且外出時竟然還打開全部的窗戶，同時打開地暖，地板被暖氣燒得滾燙。

在調閱巷口的監視後，李姓房東還發現情侶退房後每隔3、4天還會回到民宿內，疑似是確認房內的電燈、窗戶、地暖是否還有開。

李姓房東再次向中國情侶傳送訊息，豈料該對中國情侶卻反而開嗆，「我們在使用時並沒有發生任何問題，如果再持續（傳訊息騷擾），我們就會透過中國駐韓大使館提出控訴。」