全球首例！世衛：中國女子感染H3N8禽流感病逝

▲廣東省56歲女子是迄今已知感染H3N8亞型禽流感的第3人。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）11日表示，中國廣東省一名56歲女子今年2月感染H3N8禽流感後，出現嚴重肺炎症狀，最終於3月16日病逝。這是全球第一起人類感染H3N8死亡的個案，依據世衛目前評估，這個病毒人傳人的風險不高。

綜合路透、衛報報導，廣東省56歲女子是迄今已知感染H3N8亞型禽流感的第3人，這3起個案都在中國，去年通報2例，今年這名廣東女性為第3例，由中國國家衛生健康委員會在3月27日向世衛通報。

這名患者有其他慢性疾病與活禽接觸史，家附近有野生鳥類出沒，今年2月22日發病，3月3日因嚴重肺炎入院，3月16日病逝。這起病例是透過嚴重急性呼吸道感染（SARI）監測系統發現，已知此人的密切接觸者之中沒有其他感染個案。

相關人員從死者住處、發病前去過的傳統市場採集環境樣本，檢測結果顯示，市場樣本驗出A型流感（H3），暗示這裡可能就是感染源。

世衛發布聲明表示，H3N8病毒不具備輕易在人際間傳播的能力，因此在全國、地區、國際層面上，人傳人的風險並不高，但由於流感病毒不斷演變，將持續強調全球監測的重要性，以檢測可能影響人類或動物健康的流行性流感病毒相關的病毒學、流行病學和臨床變化。