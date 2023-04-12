　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首例！世衛：中國女子感染H3N8禽流感病逝

▲▼母雞,公雞,禽流感,H5N1。（圖／CFP）

▲廣東省56歲女子是迄今已知感染H3N8亞型禽流感的第3人。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）11日表示，中國廣東省一名56歲女子今年2月感染H3N8禽流感後，出現嚴重肺炎症狀，最終於3月16日病逝。這是全球第一起人類感染H3N8死亡的個案，依據世衛目前評估，這個病毒人傳人的風險不高。

綜合路透、衛報報導，廣東省56歲女子是迄今已知感染H3N8亞型禽流感的第3人，這3起個案都在中國，去年通報2例，今年這名廣東女性為第3例，由中國國家衛生健康委員會在3月27日向世衛通報。

這名患者有其他慢性疾病與活禽接觸史，家附近有野生鳥類出沒，今年2月22日發病，3月3日因嚴重肺炎入院，3月16日病逝。這起病例是透過嚴重急性呼吸道感染（SARI）監測系統發現，已知此人的密切接觸者之中沒有其他感染個案。

相關人員從死者住處、發病前去過的傳統市場採集環境樣本，檢測結果顯示，市場樣本驗出A型流感（H3），暗示這裡可能就是感染源。

世衛發布聲明表示，H3N8病毒不具備輕易在人際間傳播的能力，因此在全國、地區、國際層面上，人傳人的風險並不高，但由於流感病毒不斷演變，將持續強調全球監測的重要性，以檢測可能影響人類或動物健康的流行性流感病毒相關的病毒學、流行病學和臨床變化。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大陸對台2455項產品貿易壁壘調查　學者分析背後原因
汐止BMW撞警影片曝！勇警倒地翻滾　X6瘋狂倒車路人急閃
快訊／失聯11天找到遺體　墜百米深崖死亡
《不熙娣》派翠克拒訪問！　為小S慘遭節目封殺
侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝
快訊／中國連3天對台設禁航區　交通部抗議奏效
「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬
快訊／汐止槍響！BMW X6衝撞警車　嫌犯跑了
詐騙越判越重　車手不減反增！律師：應修法供出上游換減刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓自誇國力「世界8強」！外長談軍援俄烏戰軍援：國際責任更重了

全球首例！世衛：中國女子感染H3N8禽流感病逝

日女詭死「陳屍浴缸」！同居男認虐殺　驗屍卻有驚人反轉

Meta資遣上萬人「只剩這類員工」不被裁掉　年薪還上看3000萬

烘手機愈用愈髒！實驗揭：廁所細菌全吹到手上　超噁畫面曝

川普就算被定罪2024也參選到底　批評馬克宏：拍習近平馬屁

俄羅斯試射「先進」洲際彈道飛彈　軍方公布12秒影片但型號保密

女頭痛到昏倒　送醫發現皮膚底下「寄生蟲爬竄」還在大腦築巢

瞥見人影「坐鐵軌正中央」！日駕駛緊急煞車仍撞飛　當場死亡

俄烏戰爭軍火庫存見底！　南韓3月簽「出租美國」50萬發砲彈

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

南韓自誇國力「世界8強」！外長談軍援俄烏戰軍援：國際責任更重了

全球首例！世衛：中國女子感染H3N8禽流感病逝

日女詭死「陳屍浴缸」！同居男認虐殺　驗屍卻有驚人反轉

Meta資遣上萬人「只剩這類員工」不被裁掉　年薪還上看3000萬

烘手機愈用愈髒！實驗揭：廁所細菌全吹到手上　超噁畫面曝

川普就算被定罪2024也參選到底　批評馬克宏：拍習近平馬屁

俄羅斯試射「先進」洲際彈道飛彈　軍方公布12秒影片但型號保密

女頭痛到昏倒　送醫發現皮膚底下「寄生蟲爬竄」還在大腦築巢

瞥見人影「坐鐵軌正中央」！日駕駛緊急煞車仍撞飛　當場死亡

俄烏戰爭軍火庫存見底！　南韓3月簽「出租美國」50萬發砲彈

性侵女兒「傳紙條教應訊」！千字情勒哀求原諒　狼父2度逆轉判囚

富邦金Q1獲利年減7成　每股賺1.12元暫居金控冠軍

聰明池警「竹竿釣鑰匙」　長者拍手開心讚稱「好在有您們」

林子昱意外跌到傷手腕下二軍　曹祐齊隨一軍準備輪值

七彩球路無失分！大谷翔平覺得有一點很奇怪　教頭看見新球路

東元3月、Q1營收締新猷　雙創13年同期新高

獨／2百公斤籃車重壓郵局外包人員　驚悚瞬間曝光！工會要求改善

不考慮不分區！劉世芳健康因素難負荷　全力輔選中央提名人選

陸對台發起貿易壁壘調查　學者分析背後原因：促台灣開放市場

喬瑟夫被「枕頭打到過敏」！　JADE發高燒崩潰：慘到快掛了

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

傳北京計畫16日起對台設禁航區

地勤超狂！水槍畫出「超萌風獅爺」　

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

女頭痛到昏倒　發現寄生蟲在大腦築巢

馬克宏「棄台論」延燒　赴荷演說遭嗆偽善

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

馬克宏稱歐洲不該捲入台灣　德朝野同聲譴責

「無人公車」暴衝5死　竟因司機忘拉手煞車

河岸挖出比基尼女屍　3女出遊被封嘴割喉死

美退役「海軍陸戰隊總司令」5月率25軍火商訪台！

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

美援烏機密外洩　俄稱掌控巴赫姆特75%地區

更多熱門

相關新聞

陸批WHO將新冠溯源政治化

陸批WHO將新冠溯源政治化

世界衛生組織（WHO）官員及專家近日聲稱中國大陸掌握了可供新冠溯源的關鍵資訊，並呼籲中國儘速公開。對此，中國大陸官方8日特別召開了記者會，批評世衛相關說法是將溯源問題政治化、企圖抹黑中國的勢力和人物，「奉勸世衛有關人士回歸科學和公正的立場，不要主動或被迫成為個別國家把新冠溯源政治化的工具。」

雲林縣政府全球串連分享健康生活

雲林縣政府全球串連分享健康生活

WHO：中國掌握了解新冠起源的關鍵

WHO：中國掌握了解新冠起源的關鍵

全球每6人就有1人「不孕」　WHO定義曝

全球每6人就有1人「不孕」　WHO定義曝

網傳「禽流感的蛋」水煮後變黑　專家打臉：應該是滷蛋滷過頭

網傳「禽流感的蛋」水煮後變黑　專家打臉：應該是滷蛋滷過頭

關鍵字：

H3N8禽流感世界衛生組織WHO

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面