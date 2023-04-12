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日女詭死「陳屍浴缸」！同居男認虐殺　驗屍卻有驚人反轉

▲▼浴缸。（圖／CFP）

▲日本一名女子陳屍於浴缸，全身多處挫傷。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一名男子11日上午向警方自首稱殺害同居女友，並將屍體放置在兩人居住公寓的浴室浴缸內。警方趕往現場後，隨即依殺人嫌疑將其逮捕，同時也在浴室內發現一具穿著衣服的女屍。然而根據法醫相驗結果，死者全身雖多處挫傷，但是確切死因為病死，而非遭人殺害死亡，警方將深入調查，以釐清詳細案情。

根據《北海道放送》報導，北海道北見市51歲男子藤川春樹11日上午向警方自首稱，在家中殺害同居女友，警方隨後也在他的住處發現一具目測年齡約60歲的女性遺體。死者被發現時穿著衣物躺在浴缸內，已經沒有生命跡象，不過由於沒有明顯腐敗情形，死亡時間應該不長。

警方當場依殺人嫌疑將藤井春樹逮捕，而死者的遺體則交由法醫相驗。然而根據驗屍結果，死者的死因為病死，而非他殺。儘管死者頭部與胸口有多處挫傷，背部與腹部也有外傷，但具體造成死亡的原因為自身疾病，也就是說死因為病死。

警方雖然沒有公開病死的細節，但將持續深入推測死亡時刻，並調查外傷與死亡是否有因果關係。而嫌犯被逮後則稱，「與死者一言不合起口角，一怒之下便毆打對方。」此外，嫌犯並沒有固定職業，平時與死者一同住在北海道北見市的一處公寓的2樓。

 

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