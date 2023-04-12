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叫車「深夜服務」金髮妹羞爆！司機脫褲影片瘋傳　英警方出動逮人

▲▼英國一名私人計程車司機在車內脫褲，與另一名女性暗夜獨處。（圖／翻攝自推特@LozzaFox）

▲英國男性司機在車內脫褲與女子暗夜獨處。（圖／翻攝自推特@LozzaFox，下同）

記者張寧倢／編譯

英國一名37歲私人計程車司機9日晚間被目擊民眾拍到，他坐在後座脫下褲子，和一名金髮女性乘客獨處，發現有人錄影後司機趕緊穿上長褲，一邊道歉、一邊走回駕駛座，開車揚長而去。警方在網路上發現這段影片後已經將男子逮捕，並提出指控。

根據《每日郵報》報導，事件發生在英國大曼徹斯特郡的羅奇代爾市（Rochdale），一名男性居民在上周復活節當晚9時左右，在自家外頭發現一輛貼有Uber出租車標誌的銀色轎車，他拿出手機錄影並輕拍車窗，意外目擊司機脫下褲子，正與一名女子坐在後座。司機發現閃光燈後迅速拉起內褲與棉質長褲，立刻下車走回駕駛座。

▲▼英國一名私人計程車司機在車內脫褲，與另一名女性暗夜獨處。（圖／翻攝自推特@LozzaFox）

這名男性居民清楚拍到司機的臉部與車門上的Uber標誌，氣憤地質問司機，「嘿，你在做什麼？老兄，你在我家這裡做什麼？你在穆斯林齋月期間還做這種事，你XX的在搞什麼？這太噁心了，是在幹嘛？我家裡還有小孩。」面對質疑司機只是反覆向他道歉，「對不起，我說了對不起。」隨後踩了油門揚長而去。

這段影片在推特上突破百萬觀看，引發許多網友的擔憂。大曼徹斯特警方11日表示，來自奧爾德姆（Oldham）的37歲男子賈瑪爾（Mohammed Jamal）已遭逮捕，他因涉及與一名成年女性在計程車內被目睹的事件，而被指控拉客招嫖（Solicitation）罪嫌，目前暫獲保釋，之後將於5月4日出庭受審。

對此，英國Uber發言人表示，公司對於這起事件感到震驚與憂心，將採取相關行動，「在調查進行期間，我們已禁止這名司機載客，並且正在直接與警方合作。」

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