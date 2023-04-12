瞥見人影「坐鐵軌正中央」！日駕駛緊急煞車仍撞飛　當場死亡

▲駕駛看到鐵軌上有人坐著，隨即煞車，但仍然撞上行人。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣春日井市12日發生一起電車死傷事故，根據事故列車司機員指出，當時瞥見人影坐在鐵軌上，儘管發現後緊急煞車，但仍然躲避不及，直接撞上。警方指出，闖入鐵軌的人當場死亡，不過性別、年齡以及詳細身分尚無法確認。

根據《中部日本放送》報導，JR中央線一輛列車12日中午12時20分行經愛知縣春日井市出川町時，撞上一名闖入軌道的行人，警方獲報趕往現場時，當事人當場確認死亡。事故列車是從多治見出發、開往名古屋的普通列車，當時車上一共載有85名乘客與工作人員，所幸車上無人受傷。

該列車駕駛表示，事故當時看到一個坐在鐵軌上的人影，因此緊急煞車，但是仍然減速不及，直接撞上闖入軌道的行人。死者的性別與年齡不明，警方仍在持續釐清事故發生時的狀況，並調查死者確切身分。

受到該起事故影響，JR中央線部分區間列車停駛2個小時才重啟。

另一方面，愛知縣8日才發生一起男子臥軌遭反彈回月台慘死的案件，而當時同月台的候車室內則有另一名18歲少女遭人持刀刺進左胸慘死。警方初步調查男性死者為情殺後自盡，而兩人生前疑似是有情感糾葛，男子因不滿前女友拒絕復合，因此挾怨報復。

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