俄羅斯試射「先進」洲際彈道飛彈　軍方公布12秒影片但型號保密

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國防部表示，戰鬥部隊11日在卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）試驗場成功發射一枚「先進的」洲際彈道飛彈（ICBM），精準擊中模擬目標，並且在官方Telegram頻道上公布一段12秒發射影片。大約一個多月前，俄羅斯總統普丁宣布暫停了最後一項與美國簽署的核武削減條約。

▲俄羅斯11日試射一枚洲際彈道飛彈，成功擊中目標。（圖／翻攝自俄羅斯國防部Telegram）

俄國西南部接近哈薩克邊界的卡普斯京亞爾試驗場為火箭發射站。根據法新社報導，俄羅斯國防部提到，這次試射使用機動陸基飛彈系統，演練彈頭依設定的數值精準擊中哈薩克境內用於飛彈試驗的薩雷沙甘（Sary-Shagan）基地。

聲明還指出，試射目的在於「測試ICBM的先進作戰設備」，以利確認開發新型戰略飛彈系統的正確電路設計與技術解決方案。不過，俄國軍方並未具體說明試射的飛彈型號。

普丁2月底表示，莫斯科將暫停與美國簽訂的《新削減戰略武器條約》（New START）。報導稱，根據條約內容，美俄雙方同意限制核彈頭等戰略武器的數量，並接受相互審視。普丁3月底還宣布，已經與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。

報導補充，俄羅斯曾在2月預告，將在今年部署一種新型的洲際彈道飛彈，而當時美國媒體報導，所謂新型飛彈已於之前某次測試中以失敗收場。普丁過去吹噓洲際彈道飛彈「RS-28薩爾馬特」（RS-28 Sarmat）是無人能敵的新一代導彈，據說能攜帶16枚核彈頭，可在200秒內抵達英國，甚至能將整個法國或美國德州夷為平地，西方分析人士則稱呼為「撒旦-2」（Satan-2）。