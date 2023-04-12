百萬YouTuber宣布：搬來台灣！　粉絲全尖叫：想當鄰居

▲傳奇實況主Siv HD驚喜宣布來台定居！（圖／Siv HD 臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

Youtube擁有176萬訂閱的超人氣《英雄聯盟》實況主「Siv HD」宣布將搬來台灣居住，並向網友求助尋找適合的住所。Siv HD透露，他只需要一個簡單的房間，室友可以接受狗狗，同時指名西門町為首選住處。消息曝光後，立刻掀起網友轟動，「天啊！搬來台灣了！真的假的啦」、「想跟傳奇人物當隔壁鄰居」。

Siv HD 臉書發文驚喜宣布，「我和我超級超級超級可愛的狗狗哈魯下個月要搬到台北了！」近期正在找尋住處，然而他也不諱言直呼，許多網友的建議「非常非常貴」，他強調自己只需要一個簡簡單單的現成公寓即可。

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▲SivHD找尋在台租屋處，最重要的條件就是「能養狗」。（圖／Siv HD 臉書）

Siv HD 列出租屋需求，他的首選仍然是靠近西門町的地方。不過他也提到，只要房間好、有足夠網路可以進行實況直播、室友不要是斧頭殺手，而且室友能夠接受他的狗狗，在台北任何地方靠近捷運站都可以接受。

對於Siv HD搬來台灣住，許多網友都表示熱烈歡迎和期待，「哇！連你都要來台灣啦超開心」、「期待在西門町遇到你」、「如果在西門巧遇的話可以合照嗎」、「帥爆！永遠忘不了神操作的勒布朗」、「天啊！搬來台灣了！真的假的啦」、「想跟傳奇人物當隔壁鄰居」、「為什麼我家不在西門町」、「是siv!我的青春」。

▼黃立成2017年創立《英雄聯盟》戰隊Machi E-Sports，曾邀請 SivHD 成為合夥人。（圖／Siv HD 臉書）