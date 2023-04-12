【廣編】實力媒體再創高峰　屢次突破極限　獲台灣代理商史上最佳成績

▲台灣實力媒體於各大國際獎項屢獲佳績，一次次突破極限，為客戶創造無限新機。圖為實力媒體主管群及2022年所獲大獎合影。



圖、文／實力媒體提供

2022年是台灣實力媒體（Zenith Taiwan）在各領域豐收的一年，不僅業績連續三年達到雙位數成長，今年再度突破歷史新高，在各大國際獎項的積極及斬獲，亦創下台灣實力媒體成立以來的新紀錄。

近年來，實力媒體以The ROI Agency定位爲核心，整合最優秀的多元人才和最完整的陽獅集團資源，在台灣市場業務不斷拓展，締造連續四年2位數業績成長，屢創台灣分公司成立後的歷史新高。

三月底剛公佈的《Campaign》Global Agency of the Year入圍名單中，實力媒體更以100%的入圍率進入Best Digital Innovation Agency及Best Customer Engagement Agency決選名單，將與來自歐美各國的強手比肩競爭最終榮耀。

實力媒體也期許為國家社會盡一份力，在專業領域中讓台灣被世界看見。2021年十二月，台灣實力媒體團隊在全球Zenith ROI Excellence Awards中，從來自歐美各國的強力競爭者中突圍而出，奪得最佳公司文化金獎。

2022 年，實力媒體開啟了協助客戶品牌在國際獎項大放異彩的一年，自年初起實力媒體即在亞太區最具代表性的媒體大獎Festival of Media中勇奪雙金雙銀一銅五大獎項，創下台灣媒體代理商參與FOMA盛會的史上最佳成績。包含雀巢、Haleon、雅詩蘭黛、Disney等各服務團隊的精彩案例爭奇鬥豔，全年累計入圍亞太及全球大獎的比例大幅成長近三倍，得獎率亦提高了67%，大大增加台灣品牌團隊在國際上的曝光。