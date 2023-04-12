Meta資遣上萬人「只剩這類員工」不被裁掉　年薪還上看3000萬

▲Meta即將展開第二波大規模裁員。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

臉書母公司Meta陷入財務危機，去年11月首次大規模裁員1.1萬人，今年3月又宣布計畫裁員1萬人。但知情人士向《華盛頓郵報》爆料，Meta為了實現元宇宙願景，向虛擬實境（VR）開發工程師支付過高薪水，總年薪從60萬美元至將近100萬美元（約新台幣1830萬至3050萬元）不等。對此，Meta拒絕回應。

科技人才招募公司Andiamo首席執行長麥克亞當斯（Patrick McAdams）透露，Meta提供的薪資明顯高於許多遊戲公司，「要說他們獲得的總薪資是大型遊戲公司的兩倍或兩倍以上也不誇張」，年薪50萬美元以上（約新台幣1525萬元）也不奇怪。他補充，實力高超的開發工程師或技術團隊負責人通常能獲得最高級距薪資。

▲Meta執行長祖克柏。（圖／達志影像／美聯社）

Meta首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）認為，VR驅動的耳機、眼鏡及一系列程式將成為下個劃時代技術平台，甚至取代部分面對面交流。他在2021年把公司名稱從臉書改為Meta，反映插旗元宇宙的野心，也成立專職部門Reality Labs負責建構元宇宙產品。

不過，祖克柏誤信過度樂觀的預測，也就是即使疫情威脅消退後，電子商務市場仍將持續飆升，帶來更多廣告收益，因此在疫情期間加大公司投資。Meta去年20%支出投入Reality Labs，但該部門去年也虧損超過137億美元（約新台幣4177億元），比2021年的102億美元（約新台幣3110億元）更多。

▲Meta似乎尚未放棄元宇宙的前景。（圖／達志影像／美聯社）



Meta曾表示需要耗費數年才能實現元宇宙野心，一部分是因為仍在開發基礎技術，儘管暗示可能裁減Reality Labs規模，卻沒有放棄元宇宙，或者對優秀人才支付豐厚報酬的意願。

根據追蹤科技業薪資的網站Levels.fyi資訊，過去9個月，在Meta工作的VR開發工程師之中，總薪酬排名前90%的人平均年收入53萬8800美元（約新台幣1643萬元），遠比蘋果最高薪開發人員的49萬5400美元（約新台幣1510萬元）及Google VR工程師的44萬美元（約新台幣1358萬元）更高。

與此同時，Meta正在盡其所能控制成本，裁員、縮編、重組並精簡事業體。祖克柏還把2023年稱為「效率之年」，承諾裁撤中階管理人員並刪減多餘計畫。事實上，Google、亞馬遜、蘋果及一系列矽谷新創公司都面臨經濟壓力而在近幾個月裁員。根據追蹤科技業裁員狀況的網站Layoffs.fyi數據，過去2年內，科技業削減至少33萬2614份職缺。