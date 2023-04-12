剔完牙「牙籤塞回桶」！日燒肉店被拍惡搞影片　2屁孩被逮

▲嫌犯剔完牙後，又把用過的牙籤塞回牙籤桶內。（圖／推特／@worldwalker_now）



記者王佩翊／編譯

日本2名男子2022年前往櫪木縣的一間燒肉店，然而在用餐時，其中一人從牙籤桶取出牙籤剔牙後，竟把沾滿口水與菜渣的牙籤塞回牙籤桶內，而同席的友人非但沒有阻止，更將整個畫面錄影po網，使店家不堪其擾。時隔數月，警方11日終於成功依妨害業務嫌疑將2名涉案人士逮捕。

根據《讀賣新聞》報導，30歲的礒隆彦與同歲的國中同學室井大樹2022年一起到櫪木縣那須塩原市的燒肉店用餐，但是礒隆彦卻將自己已經剔過牙的牙籤塞回牙籤桶內，室井大樹則是用智慧型手機將整個過程錄影，po上Instagram。

店家同年9月接獲顧客舉報稱，兩人在店裡拍攝惡搞影片，因此與警方聯繫。該店隨後也將店內的牙籤桶全部撤除，並改為提供單包裝的牙籤。然而相關影片今年2月再度引發熱議，且公開被害店家的店名，導致店家不堪其擾，因此店家正式報警。

警方11日逮捕無業的礒隆彦與建築工人室井大樹，而兩人被逮後也隨即坦承犯行。