剔完牙「牙籤塞回桶」！日燒肉店被拍惡搞影片　2屁孩被逮

▲嫌犯剔完牙後，又把用過的牙籤塞回牙籤桶內。（圖／推特／@worldwalker_now）
記者王佩翊／編譯
日本2名男子2022年前往櫪木縣的一間燒肉店，然而在用餐時，其中一人從牙籤桶取出牙籤剔牙後，竟把沾滿口水與菜渣的牙籤塞回牙籤桶內，而同席的友人非但沒有阻止，更將整個畫面錄影po網，使店家不堪其擾。時隔數月，警方11日終於成功依妨害業務嫌疑將2名涉案人士逮捕。
根據《讀賣新聞》報導，30歲的礒隆彦與同歲的國中同學室井大樹2022年一起到櫪木縣那須塩原市的燒肉店用餐，但是礒隆彦卻將自己已經剔過牙的牙籤塞回牙籤桶內，室井大樹則是用智慧型手機將整個過程錄影，po上Instagram。
店家同年9月接獲顧客舉報稱，兩人在店裡拍攝惡搞影片，因此與警方聯繫。該店隨後也將店內的牙籤桶全部撤除，並改為提供單包裝的牙籤。然而相關影片今年2月再度引發熱議，且公開被害店家的店名，導致店家不堪其擾，因此店家正式報警。
警方11日逮捕無業的礒隆彦與建築工人室井大樹，而兩人被逮後也隨即坦承犯行。
https://t.co/dagC1g5eCI#つまようじマン #TAKAHIRO#室井大樹— worldwalker (@worldwalker_now) February 3, 2023
栃木県那須塩原市の焼肉レストラン
はんがん 西那須野店
での迷惑行為の動画が拡散、店が警察に相談している。
男性客がつまようじを口に入れた後、戻す行為を繰り返しており店側では被害届を出すことも検討している。 pic.twitter.com/HgESVW5CSY
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