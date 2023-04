和死去親人「永遠在一起」！蒐集生前影像數據　專家曝年底實現

▲未來人類只要將死者生前的「意識」灌進AI,就能和死者對話。(示意圖/CFP)

記者羅翊宬/綜合報導

逝者已矣,生者如斯。先前南韓電視台MBC在紀錄片借助虛擬實境(VR)機器,讓一名母親「重逢」她罹患血癌病逝的女兒,逼哭無數觀眾。如今,美國一名電算科學家大膽預測,今年底人類便能將死者的「意識」上傳到數位設備,之後就能和死去的親友在電腦上對話。

根據美媒《紐約郵報》,美國矽谷電算科學家德賽(Pratik Desai)博士先前曾創辦多個人工智慧平台,他近日在推特發文上大膽預測,至今年年底後,人類生前留下來的「意識」可望被上傳到電子設備上。

德賽表示,「(在此呼籲)開始定期紀錄您的父母、長輩、親友。一旦有了足夠的文字和數字紀錄、新的語音合成與影片模型,高達100%的機率能讓他們在離開肉身後,依舊能夠永遠和你一起生活。這甚至在年底前就有可能成真。」

至目前為止,德賽的發文一共吸引了1083萬的觀看次數、6671則引用、2977個讚、366則轉推、1275個書籤。

Start regularly recording your parents, elders and loved ones. With enough transcript data, new voice synthesis and video models, there is a 100% chance that they will live with you forever after leaving physical body. This should be even possible by end of the year.