和死去親人「永遠在一起」！蒐集生前影像數據　專家曝年底實現

▲未來人類只要將死者生前的「意識」灌進AI，就能和死者對話。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

逝者已矣，生者如斯。先前南韓電視台MBC在紀錄片借助虛擬實境（VR）機器，讓一名母親「重逢」她罹患血癌病逝的女兒，逼哭無數觀眾。如今，美國一名電算科學家大膽預測，今年底人類便能將死者的「意識」上傳到數位設備，之後就能和死去的親友在電腦上對話。

根據美媒《紐約郵報》，美國矽谷電算科學家德賽（Pratik Desai）博士先前曾創辦多個人工智慧平台，他近日在推特發文上大膽預測，至今年年底後，人類生前留下來的「意識」可望被上傳到電子設備上。

德賽表示，「（在此呼籲）開始定期紀錄您的父母、長輩、親友。一旦有了足夠的文字和數字紀錄、新的語音合成與影片模型，高達100%的機率能讓他們在離開肉身後，依舊能夠永遠和你一起生活。這甚至在年底前就有可能成真。」

至目前為止，德賽的發文一共吸引了1083萬的觀看次數、6671則引用、2977個讚、366則轉推、1275個書籤。

Start regularly recording your parents, elders and loved ones. With enough transcript data, new voice synthesis and video models, there is a 100% chance that they will live with you forever after leaving physical body. This should be even possible by end of the year. — Pratik Desai (@chheplo) April 8, 2023

報導分析，所謂上傳一個人的「意識」，包括你想要重新想像的那個人的影片、聲音錄音、文件、照片，只要儲存在電腦設備內，這些資料被編譯後將會上傳至一個人工智慧系統，而系統會極盡所能了解死者，未來使用者就能夠在電腦內創見死者的頭像，讓這個人在某種意義的層面上永遠存活在螢幕當中。

元宇宙平台Somnium Space正在提供一種基於人工智慧的「永生」模式。該平台創辦人兼首席執行長席查夫（Artur Sychov）闡述這種理念，「實際上，未來如果我死了，只要我生前收集關於自己的數據，我的孩子和其他人就可以進來（元宇宙），他們可以和我生前留下來的形象、我的動作、我的聲音對話」。

據悉，其實微軟早在2017年便針對類似概念申請專利，微軟的人工智慧機器人會蒐集死者生前的說話習慣，包括死者留下的照片、語音數據、社群媒體發文等資料，運用圖像和影像創建3D模型。