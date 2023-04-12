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小偷來敲門「假裝不在家」更危險？　美記者曝1犯罪心理

▲▼美國犯罪記者認為竊賊敲門時不該假裝不在家。（圖／翻攝TikTok@lorifullbright）

▲犯罪記者洛莉認為，竊賊敲門時，假裝不在家反而更危險。（圖／翻攝TikTok@lorifullbright）

記者吳美依／綜合報導

美國犯罪記者洛莉（Lori Fullbright）認為，如果可疑人士在門口徘徊，甚至敲門試探，不應該安靜假裝不在家，因為竊賊最理想的犯案目標就是空無一人的房屋。萬一讓小偷誤判有機可乘而闖進來，反而必須獨自面對罪犯，屆時處境恐怕更加危險。

洛莉在奧克拉荷馬州的塔爾薩（Tulsa）擔任犯罪記者長達31年，採訪過成千上百名罪犯。她拍攝TikTok影片表示，很多父母告誡孩子，如果可疑人士敲門，最好保持安靜，但自己看過很多類似的盜竊案「結果並不好」。

洛莉多年來接觸過的「絕大多數」竊賊偏好在周一至周五、上午9時至下午3時半犯案，正是因為他們認為這段時間沒人在家，「他們之中絕大多數人告訴我，他們想要遇到的是一棟空房子。他們想要在你不在家時，踢開你的家門，拿走你所有東西，然後離開…一旦意識到有人在裡面，絕大多數人會再去找另一間空房子。」

@lorifullbright #crimebeat #safetytip #tvnews #crime #tulsaoklahoma ♬ original sound - Lori Fullbright

洛莉宣稱，竊賊會在門口聆聽、觀察一段時間，甚至主動敲門，判斷沒人在家才會闖進去。雖然回家後發現東西全不見了非常糟糕，但若躲在門後假裝不在，卻碰上正在行竊的盜賊，反而糟糕多了，「現在你面對的是一名罪犯。」

洛莉建議，「下次有人敲門時，不要安靜下來。製造噪音，隔著門說話。」不論把電視音量調高、詢問對方「我能為您效勞嗎？」，或者為了安全撒點小謊，獨自在屋內大喊「親愛的，別再替霰彈槍裝子彈了，去餵比特犬吧」等等，「你想要說什麼都可以，讓他們知道有人在房子裡，讓人聽起來不只一個人（在家）」。

這部影片迄今累計160萬次觀看，許多網友非常認同這個做法，「這就是為什麼我媽會在離家時把收音機打開」、「我會叫我爸，即使他不在家」。但也有人認為此舉不適用於所有情況，「我想這取決於他們想要搶劫你還是傷害你」、「即使沒有回應，但裡面有人時，我想竊賊們會知道的」。

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