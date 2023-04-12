吉普車快滅頂！打撈驚見受困女子「還在動」　意外破了失蹤案

▲一輛吉普車墜湖後幾乎沉沒，女子受困幸運生還。（圖／翻攝臉書馬里昂郡警長辦公室，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國德州一輛吉普車墜入奧松湖（Lake O' the Pines），被發現時幾乎完全沉沒，看起來凶多吉少。未料，警方及打撈部門卻在車內發現一名女子幸運生還，而且獲救時「還在移動」。他們進一步調查，竟還破獲了一起失蹤案。

馬里昂郡（Marion County）警方7日上午接獲通報，一名漁夫在距離放船斜坡道約40英尺（約12公尺）的地方看見沉沒吉普車，他們18分鐘後趕到現場，評估後認為直接涉水太危險，因此決定等待打撈部門共同救援。打撈部門抵達後，利用纜繩及鉤子把吉普車拖上來，竟在車內發現倖存者。

警官羅傑斯（Chuck Rogers）回憶，當天早上一直在下雨，氣溫比平常更冷，儘管目前尚不清楚吉普車究竟落水多久，但受困女子宣稱自己待在車裡「好幾個小時」了。不過，他並未透露女子存活的細節，包括車內溢入多少水量，以及殘留多少空氣。

受困女子出現失溫症，很快送往當地醫院治療。馬里昂警方調查後發現，她被墜湖地點以南25英里（約40公里）的朗維尤警察局列為失蹤人口。朗維尤警察局則表示，不能透露關於此案的任何資訊，包括女子身分、何時被通報失蹤等等。

猶他州生存專家比尼（Cat Bigney）接受《商業內幕》採訪時說，受困沉沒汽車屬於「緊急生存情況」，因為通常只要缺氧4分鐘就可能腦死，長時間存活的案例非常罕見。但她也指出，之前仍有案例是人們受困數小時依然存活，或者急救後挽回一命，尤其在水溫很低的情況下。學者仍在研究背後原因，可能解釋包括代謝停止等等。

2013年，奈及利亞一名男子在沉沒拖船裡存活三天，因為他幸運找到一處氣穴，並且撐到救援潛水員抵達。2015年，美國一名女子駕車墜湖死亡，但她18個月大的女兒在沉沒汽車裡待了14小時後倖存獲救。