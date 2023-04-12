AI模仿15歲女兒聲音求救　媽被勒索3千萬元崩潰竟是「詐騙電話」

▲女子被AI軟體詐騙，以為女兒被綁架。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州女子珍妮佛(Jennifer DeStefano)近來接到電話，被通知15歲女兒遭到綁架，對方要求美元100萬贖金（約台幣3,052萬元），嚇得她不知所措，沒想到竟然是有心人士用AI軟體模仿女兒聲音向她詐騙，女兒其實沒有被綁架。

身為人母的珍妮佛向媒體表示，她近來接到一通陌生電話，原本不打算接，但因為15歲女兒正在外地度假，擔心發生突發狀況所以接起，結果聽到女兒的聲音哭著向她求救，她急忙問對方怎麼了，突然從電話那頭聽到一個男人的聲音，命令女兒乖乖躺在地上。

那名男子後來接起電話，向珍妮佛表示，他已經綁架了女兒，如果敢報警或是通知任何人，他就會對女兒不利，甚至把人送到墨西哥，讓家人永遠都找不到下落。

珍妮佛表示，當她和男子交涉時，附近友人趕緊幫忙報案並且找人，4分鐘後成功與女兒聯繫上，發現人明明很安全，讓她氣得立即掛斷詐騙者電話，後來證實詐騙電話的聲音可能是使用AI軟體模仿。

珍妮佛表示，「那個聲音聽起來完全就是我女兒，連哭得方式都一樣，所以我完全不會懷疑是假的，才讓我陷入這個詭異的狀況」，她希望她的故事能幫忙提醒大眾，小心有心人士會使用類似方法進行詐騙，「最好要有只有你們之間知道的話題，這樣才能確保不會被AI給騙了」。