南韓山林大火燒8小時！80歲翁住處內被燒死　焚毀面積達530座足球場

▲南韓江原道江陵11日傳出山林大火，燒毀101棟建築設施和379公頃的山林。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道江陵市昨（11）日上午刮起瞬間風速達每秒30公尺的強風，威力直逼颱風等級，加上氣候乾燥等因素，導致山林大火一發不可收拾，消防當局花了足足8個小時才撲滅主要火勢，目前共傳出1人死亡、16人輕重傷，379公頃的山林慘被燒毀，101棟住宅和民宿等建築物設施受損，研判是電線斷裂引發火勢。

根據《韓聯社》，南韓江原道江陵市蘭谷洞11日上午8時22分開始傳出山林大火，由於強風的瞬間風速達到每秒30公尺，導致山林廳所派出的8000公升級超大型滅火直升機等6架直升機無法順利起降，379公頃、相當於530座足球場面積的山林被燒毀，其中火勢更波及59棟住宅、34棟民宿、3所飯店、2處商家、1所教會設施、1座文化古蹟。

至於傷亡數的部份，目前共傳出1死17傷。其中，江陵市雁峴洞一名80多歲的男性被發現陳屍住處，一名住戶逃生時2度燒傷、2名消防隊員滅火時胸部2度燒傷、1人手指骨折、17人吸入濃煙嗆傷等。

當局緊急疏散323戶、649名居民至中學、江陵冰上運動場等臨時避難所，無家可歸的居民在運動場內搭起了帳篷。

▼南韓江原道山林大火燒毀101處建築設施，一名80多歲男性被發現陳屍住處。（圖／CFP）

▲南韓山林廳派出灑水直升機救援。（圖／CFP）

至11日下午，平均風速降到每秒12公尺、瞬間風速每秒19公尺，當局再度派出4架直升機投入滅火工作，直到下午3時30分江陵降下了雨勢不小的雷陣雨，才終於讓主要火勢於下午4時30分前後被撲滅。

南韓山林廳僅皮及派遣國立山林科學院、韓國山火防止技術學會的相關人士前往現場調查起火原因，第一次的調查結果顯示，強風吹斷了松樹樹枝，過程中導致電線折損而產生火花，在強風吹拂影響下，才擴大為山林大火。附近居民透露，山林大火發生前後，家裡曾因此停電。

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