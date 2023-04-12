美退役「海軍陸戰隊總司令」5月率25軍火商訪台！　主要目的曝

▲魯道爾將率25間美國軍火商訪台。（圖／美國太平洋海軍陸戰隊推特）



記者王佩翊／編譯

《日本經濟新聞》報導，美國太平洋海軍陸戰隊退役總司令魯德爾（Steven R. Rudder）5月將率領由25間美國國防承包商組成的代表團到訪台灣，屆時不但會與台灣的國防產業進行深度對話，也將與總統蔡英文會面。這是時隔4年首次有大規模美國國防產業代表團訪台，將討論聯合生產無人機與彈藥。

報導指出，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）受訪時稱，代表團預計會在5月上旬到訪台灣，同時也是自2019年以來，首次有由國防承包商所組成的大型美國代表團出訪台灣。該代表團由25個美國國防承包商組成，並由退役太平洋海軍陸戰隊總司令魯德爾率領。

韓儒伯表示，相關議程將包含無人機與彈藥的共同生產。他指出，除了無人航空載具以外，台灣對於無人水面載具與水下載具也抱持高度興趣。美方企業希望透過此機會，提供台灣企業相關技術，尋求共同開發的可能性。此次代表團內也有多間擁有高階無人機技術的美國國防承包商參與。

擁有情報收集與攻擊能力的無人機被認為是台灣阻止中國對台動武的重要戰力之一，而無人機的最大優點為價格實惠，可迅速且大規模部署。然而美國國防承包商想要與海外企業合作共同生產武器，有很大的可能性需要美國政府允許。對此，有美國政府高級官員接受《日本經濟新聞》採訪時稱，「與台灣共同生產武器是合理需求，將根據美國企業的申請進行個別審查。」

美國國內目前的軍備產能不足應付國內外的大量需求，也是美國當局積極推進共同生產的原因之一。美國對台軍售項目中，仍有價值190億美金（約新台幣5793億元）的武器處於延遲交貨的狀態。儘管美國軍火商已經因為俄烏戰爭，決定提高軍備生產能力，但是距離真正提高產能，仍需要一段時間。

美國智庫戰略暨國際研究中心高級副總裁瓊斯（Seth Jones）1月曾在報告中針對中國情勢指出，美國的國防產業基礎尚未為競爭性的安全保障環境做好準備，而其中一個解決辦法就是擴大與海外企業的共同生產。