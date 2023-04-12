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英前首相特拉斯挺台　批馬克宏「軟弱表現」籲西方勿姑息中國

▲▼英國前首相首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前英國首相特拉斯（Liz Truss）認為馬克宏訪中之旅是軟弱表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

去年因減稅政策而火速下台的英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於12日訪美期間發表談話，她將警告西方國家不要在台灣問題上姑息中國，並且應確保台灣能夠自我防衛。另外，針對法國總統馬克宏近日引發「避談台海」等訪中之旅，她則認為這是「軟弱的表現」。

根據彭博社報導，特拉斯是英國前外交大臣，去年就任首相不久，即因經濟計畫引發市場動盪，導致英國股債匯市場出現大崩盤，她失去了保守黨的信任，49天內被迫下台。在那之後，特拉斯一直保持著相對低調，但她仍持續參與她支持的事務與議程，包含對中國採取鷹派立場。

在中國結束3天圍台軍演後，特拉斯將於美國時間12日在華盛頓智庫舉行的活動上發表談話。據辦公室事前透露，特拉斯將在演說中警告西方國家，不應姑息中國宣稱擁有台灣主權的說法，「我們需要確保台灣有自我防衛能力。我們得在為時已晚之前向中國施加經濟壓力。」

特拉斯認為，有「太多」西方國家「姑息與遷就」了中國與俄羅斯等威權政權，西方不應該指望中國能幫助阻止俄羅斯在烏克蘭的戰爭。彭博指出，特拉斯的言論很可能被視為在批評法國總統馬克宏，因為馬克宏近日訪中時才敦促中國國家主席習近平利用他的影響力結束衝突。據特拉斯辦公室透露，特拉斯認為這是「軟弱的表現」（sign of weakness）。

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