全美都瘋《泰德·拉索》！　11座艾美獎劇本梗來自「AI助手」

文／電癮好選喆



辣個比梅西更強的男人來了，連續兩年橫掃艾美獎的最夯喜劇《泰德·拉索：錯棚教練趣事多》帶著第三季及更多有趣的故事回來了！由好萊塢男星傑森蘇西戴斯主演足球隊教練泰德，一位沒有執教足球經驗的美國人要帶領一支英國足球隊，要面對的不只是不熟悉的足球規則、文化的迥異以及與妻兒分隔兩地的惆悵。第一季播出，就成為艾美獎歷史上獲得最多提名的新生喜劇，也成為Apple TV+大熱門，創下爛番茄滿分好評。

▲泰德拉索劇照。（圖/Apple TV+）



劇中飾演內森的尼克．穆罕默德在《電癮好選喆》的專訪中提到，這部戲雖然是部喜劇，但探討的是更深一層的「人性」主題，由於第一季是在疫情大爆發的時候播出的，演員們希望在那樣的情況下，也能讓生活保有希望和正能量，當時也剛好切合時勢，重新讓人們詮釋「樂觀」的意味。尼克也說到：「整個影集故事是非常有感染力的」；飾演山姆的吉莫也在專訪中提到和尼克相同的觀點，並補充道：「有些主題是可以超越文化藩籬，很多劇中演出的故事其實就是每個人的故事，每個人都可能遇到」。





▲泰德拉索第三季片段。（圖/電癮好選喆提供）



不但參與編劇也親自上陣的布蘭登．杭特在專訪中戲稱，編劇過程中遇到最大的問題是竟是「拼字」，他大多是用應用程式自動拼寫，超幽默美式回應讓主持人簡立喆笑不停。而布蘭登也提到，那些戲劇性與喜劇的片段本身就是一個有趣的爆點，而根劇一個非常有趣的喜劇公式，劇中有些部分讓觀眾失去平衡，那其他部分就會是平衡的。《泰德·拉索：錯棚教練趣事多》已於Apple TV+上架，狂掃11座艾美獎的重磅美劇，要讓觀眾獲取滿滿正能量！