劉世芳因健康因素放棄立委提名　「深深感謝，更深深抱歉」

▲民進黨立委劉世芳宣布放棄立委提名。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委劉世芳11日拋下震撼彈，因個人因素退出高雄市第三選區（左營、楠梓）立委初選，放棄民進黨立委提名，民進黨中執會12日將處理該案。劉世芳透過聲明表示，因健康因素放棄立法委員的提名，對於栽培、支持自己的鄉親深深感謝，更深深抱歉。

劉世芳稍早發表聲明表示，她於3月20日登記民主進步黨高雄市第三選區（左營、楠梓）之立法委員初選，惟因健康因素，今放棄民進黨立法委員的提名，對於2016年栽培自己當選立法委員、2020年支持連任的左營、楠梓鄉親，她深深感謝，更深深抱歉。

劉世芳表示，她秉持腳踏實地、誠懇做事的初心，投身公共事務數十年，這一屆立委剩餘任期，同樣會一秉初衷，為左營、楠梓鄉親打拼，更會全力協助民進黨日後所徵召之候選人，在守護台灣自由民主的道路上，自己雖放棄提名，但仍在路上，與大家一起打拼，再次感謝所有支持她的朋友。

據轉述，劉世芳今日透過書面向2024大選提名策略小組說明，因個人因素放棄民進黨立委提名。黨內人士說明，接下來將有兩種處理方式：一是比照無人登記的艱困選區，由黨主席進行徵召，二是重新進行立委初選登記，但因2024大選提名策略小組沒有權限決定，將於明日中執會處理。