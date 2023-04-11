全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

▲土耳其首艘無人機航母「阿納多盧」號10日在伊斯坦堡正式服役。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其擁有北約（NATO）第二大的軍隊，隨著黑海另一邊的俄烏戰局愈演愈烈，該國海軍終於圓了數十年來的夢想，號稱全球首艘無人機航空母艦（兩棲突擊艦）的「阿納多盧」號（TCG Anadolu）正式下水服役，可搭乘1400名人員（相當一個營的士兵），且可搭載輕型無人戰機、輕型攻擊機以及軍車，可望改變全球軍事遊戲規則。

根據《路透社》等外媒報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）於當地時間20日前往伊斯坦堡，參加無人機航空母艦（兩棲突擊艦）阿納多盧號的下水儀式，他在對台下觀眾談話中強調，該軍艦研發宗旨為將無人機的作戰能力從陸地行動擴展至海上行動，不僅是全球首艘滿載武裝無人機的軍艦，也是70%動用國內資源打造的軍艦。

報導指出，阿納多盧號是由土耳其、西班牙聯合企業耗時7年的時間，在伊斯坦堡的塞德夫造船廠（Sedef Shipyard）建造，為土耳其海軍最大艘的軍艦，採用與西班牙海軍胡安•卡洛斯一世號戰略投射艦相同的總體設計，於2019年4月30日下水、2023年4月10日正式服役，艦名阿納多盧得名於安納托利亞的土耳其語Anadolu，安納托利亞為土耳其大部份領土所分佈的半島名。

▲土耳其總統艾爾段出席軍艦服役典禮。（圖／路透）

艾爾段透露，阿納多盧號具有海陸雙重威脅，能在黑海、地中海、愛琴海運輸一支營級規模的部隊，且具有後勤能力，因此不必靠母港支援，「這艘軍艦將使我們能夠在需要的時候，在世界上的各個角落展開軍事和人道主義行動。我們認為這艘軍艦是一個象徵，它將鞏固土耳其在地區的領導地位。」

阿納多盧號長232公尺、寬32公尺、排水量為2萬7436噸，且最高航速為21節、航程為9000海里，能夠持續在海上航行50天，軍艦上相關的武器、紅外線搜索追蹤、光電搜索、雷射警告、魚雷防禦系統、雷達等多項設備，皆由土耳其當地研發製造。

阿納多盧號能搭載輕型飛機，包括從較短跑道起飛的直升機、噴氣式飛機，以及計畫在艦上部署TB3武裝無人機、「紅蘋果」（Kizilelma）噴氣式無人空中戰鬥機；至於陸上武裝，則能搭載13輛坦克、27輛裝甲兩棲突擊車、6輛裝甲運兵車、33輛雜動車與15輛拖車。

▲土耳其總統艾爾段在阿納多盧號上與眾官員合影。（圖／路透）

華府智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）高級研究員、美國退降奧岑（Rich Outzen）認為，阿納多盧號能夠替土耳其在地中海針對海上、沿岸目標執行偵查與打擊任務，對於土耳其海軍向周邊海域投射營級部隊、裝甲車、直升機、無人機等戰力而言，將能夠改變遊戲規則。

報導也提到，起初土耳其打算將阿納多盧號建造為兩棲突擊艦，最初規畫在軍艦上部署F-35B戰鬥機，但2019年土耳其向俄國購買S-400飛彈系統，導致美國取消F-35合作項目，因此土耳其最後將該艘軍艦轉型為無人機航空母艦，以解決無固定翼飛機可用的困境。