「路邊生小孩」40秒震撼畫面曝光　流浪女子急求助：救救孩子

▲女子與孩子被緊急送往當地醫院，情況穩定。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合報導
美國舊金山一名無家可歸的流浪婦女6日在人行道上生產，當時並沒有醫護人員在場，全靠好心路人出手幫忙，最終婦女與孩子被送往當地醫院，情況穩定。目前網路正流傳一段女子路邊生產的40秒畫面。
綜合舊金山標準報、Kidspot等報導，依據網路流傳的畫面，這名婦女穿著黑色長褲側倒在人行道上，褲子脫一半，孩子就躺在旁邊地上大聲哭泣，身上蓋著布，在場其他人出手幫忙，說著「放輕鬆，救護車會來的」。女子還向旁人求助，說著「請救救我的孩子」（Help my baby, please），最終在影片結束前，她伸出雙手抱起孩子。
消防單位9日透過聲明指出，就在6日這天，當地一名婦女在公眾視野之下生了一名孩子，母親、孩子均安，兩人被送往醫院，情況穩定，但以隱私法為由，拒絕透露女子生產的確切地點、時間及其他細節資訊。該機構也拒絕證實影片中的女子是否就是聲明內提到的婦女。
有目擊者宣稱這名女子生產前在吸毒，但相關消息並未獲得衛生部門或任何單位證實。
孕婦在路邊生產的事件相當少見，不過先前有過類似案例。2007年，一名婦女在舊金山人行道生下一名男嬰之後，把孩子遺棄。
※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。
NEWS & Education ONLY— PPV-TAHOE - News Journalist (@ppv_tahoe) April 9, 2023
Don’t Do Drugs. The reality of drug use is tough and these images are strong, but necessary to show how destructive narcotics are to society.
San Francisco, California.— (@ppv_tahoe) Woman gives birth on the street after smoking crack all afternoon… pic.twitter.com/n6kbivg0uX
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