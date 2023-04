「路邊生小孩」40秒震撼畫面曝光　流浪女子急求助：救救孩子

▲女子與孩子被緊急送往當地醫院,情況穩定。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國舊金山一名無家可歸的流浪婦女6日在人行道上生產,當時並沒有醫護人員在場,全靠好心路人出手幫忙,最終婦女與孩子被送往當地醫院,情況穩定。目前網路正流傳一段女子路邊生產的40秒畫面。

綜合舊金山標準報、Kidspot等報導,依據網路流傳的畫面,這名婦女穿著黑色長褲側倒在人行道上,褲子脫一半,孩子就躺在旁邊地上大聲哭泣,身上蓋著布,在場其他人出手幫忙,說著「放輕鬆,救護車會來的」。女子還向旁人求助,說著「請救救我的孩子」(Help my baby, please),最終在影片結束前,她伸出雙手抱起孩子。

消防單位9日透過聲明指出,就在6日這天,當地一名婦女在公眾視野之下生了一名孩子,母親、孩子均安,兩人被送往醫院,情況穩定,但以隱私法為由,拒絕透露女子生產的確切地點、時間及其他細節資訊。該機構也拒絕證實影片中的女子是否就是聲明內提到的婦女。

有目擊者宣稱這名女子生產前在吸毒,但相關消息並未獲得衛生部門或任何單位證實。

孕婦在路邊生產的事件相當少見,不過先前有過類似案例。2007年,一名婦女在舊金山人行道生下一名男嬰之後,把孩子遺棄。

※以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

San Francisco, California.— (@ppv_tahoe) Woman gives birth on the street after smoking crack all afternoon… pic.twitter.com/n6kbivg0uX