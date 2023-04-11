　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

咖啡廳特調「人血雞尾酒」　日本女店長超噁加料！醫警告：不能喝

▲▼ 雞尾酒。（圖／CFP）

▲ 主題咖啡廳用人血調製雞尾酒。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本北海道一家咖啡廳以「問題兒童」為主題，主打店員都是問題少女，吸引喜歡暗黑系的客人上門，日前竟推出一款「人血雞尾酒」，將店長本人的血液製成飲品，在網路上引發爭議，許多網友怒批不衛生，醫師也出面呼籲千萬別模仿。

日媒《FLASH》報導，這家主題咖啡廳「問題兒童控Cafe Dark」位在北海道札幌，在推特上擁有逾2.2萬粉絲，2日發文公告稱，該店女性店長應客人要求，將自己的血液摻入雞尾酒中，調製成飲品提供給客人，文中強調「這種行為與打工恐怖主義（バイトテロ，指工讀生惡搞行為）無異，絕對不能被原諒」，並表明已經解雇該名店長。

▲▼ 日本北海道一家暗黑主題咖啡廳。（圖／翻攝自推特）

▲ 這家咖啡廳主打店員都是問題少女。（圖／翻攝自推特）

這則公告因網紅轉發迅速擴散，在社群媒體上瘋傳，網友紛紛推文表示，「好可怕」、「這會造成傳染病」、「我絕對不敢喝」、「這已經不只是主題的問題了」。

醫師北尾善杜對此也表示，「飲用他人血液是非常危險的行為。口服他人血液而染病的案例很少，但有很多重大疾病會透過血液傳染，例如HIV、C型肝炎、B型肝炎及梅毒等。若口腔內有傷口，很容易發生血液感染。」

北尾進一步說明，就連在醫療機構，處理血液也必須格外謹慎，醫護人員可能不小心被患者使用過的針頭刺到，為避免發生這種狀況，針頭不能對著自己或他人，收納針頭時也必須特別小心，手術過程中為避免患者血液噴入眼球等部位，醫師也會配戴護目鏡。

他呼籲，在這起案例中，不論是提供血液的女性店長，還是喝下雞尾酒的顧客，都應該接受血液檢查，最後強調這種事絕對不能做，因為一不小心就會帶來嚴重健康問題。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台灣奥迪證實！　終止匯豐汽車經銷權
快訊／《怪奇物語》爆紅女星宣布訂婚！
快訊／林郁婷最新檢測結果出爐！
日本地勤太狂！班機延誤「水槍作畫」　超萌風獅爺幫道歉
首例！設計師離奇自撞亡　檢冰存遺體...向特斯拉調行車紀錄
鋒面雨彈＋冷空氣襲台！「探15度」時間曝
BMW酒駕屁孩撞死人　拒國民法官參審：污染心證
快訊／郭台銘拚2024總統！「明出訪日本」
快訊／日女台灣大道遇行人地獄！　走斑馬線被撞飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度將超越中國成「全球人口第一大國」　聯合國最快本月宣布

日本地勤太狂！班機延誤「水槍作畫」　超萌風獅爺幫道歉

南韓前總統朴槿惠近況曝！睽違一年「公開露面」　訪佛寺展露笑顏

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉　整根發紫腫成茄子

兒童公園18禁活春宮！男女「3P野戰」選在假日　民眾直接盯著看

咖啡廳特調「人血雞尾酒」　日本女店長超噁加料！醫警告：不能喝

「路邊生小孩」40秒震撼畫面曝光　流浪女子急求助：救救孩子

全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

研究證實：男生愛謊稱有巨雕！平均增長20％　連身高也要加2cm

相差37歲「嬤孫戀」爆紅　25歲鮮肉尪現身吐露愛上62歲妻原因

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

內門阿隆師百輛超跑娶媳！流水席鮪魚現殺＋海鮮拼盤

印度將超越中國成「全球人口第一大國」　聯合國最快本月宣布

日本地勤太狂！班機延誤「水槍作畫」　超萌風獅爺幫道歉

南韓前總統朴槿惠近況曝！睽違一年「公開露面」　訪佛寺展露笑顏

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉　整根發紫腫成茄子

兒童公園18禁活春宮！男女「3P野戰」選在假日　民眾直接盯著看

咖啡廳特調「人血雞尾酒」　日本女店長超噁加料！醫警告：不能喝

「路邊生小孩」40秒震撼畫面曝光　流浪女子急求助：救救孩子

全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

研究證實：男生愛謊稱有巨雕！平均增長20％　連身高也要加2cm

相差37歲「嬤孫戀」爆紅　25歲鮮肉尪現身吐露愛上62歲妻原因

電音三太子現身板橋車站！遇學生技癢尬舞　真身竟是波麗士大人

林韡勳獲英國世界柑橘類果醬大賽金牌　黃偉哲表揚果醬男孩

沒有30公分不要哭！陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

汪妹妹趁哥熟睡「啃咬耳朵」　媽笑：當成零食在吃

「啪啪1情趣上癮」人妻崩潰配合...秒感染！老公怒：嫌我髒嗎

快訊／終止匯豐汽車經銷權！台灣奥迪證實「要求營運改善無效」

快訊／林郁婷檢測結果出爐！　體育署：符合國際參賽規定

快訊／《怪奇物語》米莉芭比布朗宣布訂婚！　19歲婚頭嫁天團主唱帥兒

台股跟進T+1卡關！　金管會：交易制度跟美國不一樣

感覺自己變藝術品！旺福、家家4／15、16新北市美術館開園嗨唱

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

40歲女遊19國約34男　發現男人共通點

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

全球議員批馬克宏　籲尊重台灣聲音

金氏紀錄認證「大渣男」！　騙婚105名女性

達賴喇嘛遭轟欠調查　男童「吸舌頭」事件延燒

Google Pay突免費發錢　用戶嗨「收到3萬元」

鋒頭壓過新娘！藍衣女賓客「奶奶見客」太凶狠

即／美國路易維爾大規模槍擊4死9傷

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

新娘「對空開4槍」新郎超淡定　畫面瘋傳

更多熱門

相關新聞

韓駁斥「遭美監聽」為假消息　美韓防長通話

韓駁斥「遭美監聽」為假消息　美韓防長通話

近來疑似美國情報機構監聽南韓、以色列等同盟國的機密資料在社群網路外洩，其中包括南韓總統國安高層幕僚談論援助烏克蘭軍武立場，以及研擬透過波蘭等途徑間接輸出彈藥支援。消息一出後，南韓總統辦公室表示遭監聽一事荒唐無稽，美國與南韓國防部長更立即通話，認為是遭偽造的假消息。

中國不排除犯台　日本：最大戰略挑戰

中國不排除犯台　日本：最大戰略挑戰

南韓江原道山林大火　隨「詭異強風」擴散

南韓江原道山林大火　隨「詭異強風」擴散

金正恩「攤開南韓地圖」劍指美軍基地

金正恩「攤開南韓地圖」劍指美軍基地

「ChatGPT之父」：考慮設日本辦公室

「ChatGPT之父」：考慮設日本辦公室

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面