咖啡廳特調「人血雞尾酒」　日本女店長超噁加料！醫警告：不能喝

▲ 主題咖啡廳用人血調製雞尾酒。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本北海道一家咖啡廳以「問題兒童」為主題，主打店員都是問題少女，吸引喜歡暗黑系的客人上門，日前竟推出一款「人血雞尾酒」，將店長本人的血液製成飲品，在網路上引發爭議，許多網友怒批不衛生，醫師也出面呼籲千萬別模仿。

日媒《FLASH》報導，這家主題咖啡廳「問題兒童控Cafe Dark」位在北海道札幌，在推特上擁有逾2.2萬粉絲，2日發文公告稱，該店女性店長應客人要求，將自己的血液摻入雞尾酒中，調製成飲品提供給客人，文中強調「這種行為與打工恐怖主義（バイトテロ，指工讀生惡搞行為）無異，絕對不能被原諒」，並表明已經解雇該名店長。

▲ 這家咖啡廳主打店員都是問題少女。（圖／翻攝自推特）

這則公告因網紅轉發迅速擴散，在社群媒體上瘋傳，網友紛紛推文表示，「好可怕」、「這會造成傳染病」、「我絕對不敢喝」、「這已經不只是主題的問題了」。

醫師北尾善杜對此也表示，「飲用他人血液是非常危險的行為。口服他人血液而染病的案例很少，但有很多重大疾病會透過血液傳染，例如HIV、C型肝炎、B型肝炎及梅毒等。若口腔內有傷口，很容易發生血液感染。」

北尾進一步說明，就連在醫療機構，處理血液也必須格外謹慎，醫護人員可能不小心被患者使用過的針頭刺到，為避免發生這種狀況，針頭不能對著自己或他人，收納針頭時也必須特別小心，手術過程中為避免患者血液噴入眼球等部位，醫師也會配戴護目鏡。

他呼籲，在這起案例中，不論是提供血液的女性店長，還是喝下雞尾酒的顧客，都應該接受血液檢查，最後強調這種事絕對不能做，因為一不小心就會帶來嚴重健康問題。