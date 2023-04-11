　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義木材商欠稅2300萬不繳　5筆土地遭查封！法拍前全繳清

▲▼ 欠稅2,435餘萬元拍賣紅檜不夠清償拍賣市區390坪建地前趕忙全部繳清 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲欠稅2,435餘萬元拍賣紅檜不夠清償，拍賣市區390坪建地前全部繳清 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市81歲林姓義務人欠繳104、105年綜合所得稅及罰鍰共計新台幣（以下同）2,435餘萬元。行政執行署嘉義分署於去年（111年）11月1日以132萬元拍賣了3根義務人所有的紅檜。因為義務人仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署查封5筆義務人土地進行鑑價拍賣程序，因土地價值遠高於欠稅金額，義務人於公告拍賣前繳納2,300餘萬元，全數清繳所有欠稅。

▲▼ 欠稅2,435餘萬元拍賣紅檜不夠清償拍賣市區390坪建地前趕忙全部繳清 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

本件欠稅人林男父親在76年間死亡，遺下嘉義市民生南路下路頭段2,686坪土地一筆。之後林男與建設公司簽訂買賣契約出售土地權利，國稅局依此對他課徵104、105年度綜合所得稅及罰鍰共計2,435萬餘元。因義務人逾期不繳2年度欠稅及罰鍰，國稅局自111年3月１日起陸續移送嘉義分署強制執行。

執行人員受理後除立即查封義務人名下5筆土地，並查得義務人位於嘉義市民生南路木材廠有珍貴木材可供執行，執行人員衡量義務人土地價值市價逾數千萬元，依比例原則先行強制執行木材，同時聯絡義務人限期提出繳納方案處理欠稅，否則將拍賣查封的土地。執行書記官等人隨即前往義務人木材廠查封3根紅檜，並於去年11月1日以132萬元價額拍定。

▲▼ 欠稅2,435餘萬元拍賣紅檜不夠清償拍賣市區390坪建地前趕忙全部繳清 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

因義務人林男於紅檜拍賣後仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署立即就義務人被查封的5筆土地進行鑑價拍賣程序。查封的5筆土地中，又以連接嘉義市民生南路608巷的2筆約390坪相連土地最值錢，390坪土地鑑價金額高達3,900萬元。

日前承辦書記官不斷與林男及其家屬溝通，表示若仍不繳納欠稅，唯有對其所有土地進行法拍一途，屆時土地法拍價格可能會低於市價，對其而言還不如自行尋找買家出售較有利。義務人衡量利害得失後，日前繳納2,300餘萬元，全數清繳所有欠稅。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
救護車鳴笛　台南大媽「螃蟹式」硬擋！被迫要讓她
蛇蠍人妻勾25歲小王殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審出爐
陸21歲網紅「飆重機」車碎人亡　生前脫口1句恐怖成真
9歲男童左胸腫大高燒　醫看切片「癌細胞轉移多處」
快訊／地下停車場大火！　2轎車被燒毀
快訊／新戲還在拍　韓26歲女星陳屍家中
開發金「摔不破保溫杯」亮相！　想領要把握明天
重罰無用？2022年詐欺案嫌犯近4.6萬人　創歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

蛇蠍人妻勾25歲小王狠殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審判決出爐

詐騙水房隱身高雄社區大樓　主嫌20萬交保3豪車全扣押

東部首度法拍虛擬幣！2.6萬顆泰達幣81萬拍出　買家競爭超激烈

台南大媽「螃蟹式硬切」…救護車被迫要讓她！　警要開罰了

假公務員告知積欠醫院健保費！老婦臨櫃要匯12萬　行員機警阻詐

嘉義木材商欠稅2300萬不繳　5筆土地遭查封！法拍前全繳清

快訊／桃園龍潭社區地下停車場大火　白煙狂竄！2轎車被燒毀

囂張影片曝！台中客運硬切害白車衝對向　駕駛嘆：小車閃邊去？

假胞弟來電「買車缺錢」　嘉義男郵局匯百萬...又是警示帳號

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

蛇蠍人妻勾25歲小王狠殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審判決出爐

詐騙水房隱身高雄社區大樓　主嫌20萬交保3豪車全扣押

東部首度法拍虛擬幣！2.6萬顆泰達幣81萬拍出　買家競爭超激烈

台南大媽「螃蟹式硬切」…救護車被迫要讓她！　警要開罰了

假公務員告知積欠醫院健保費！老婦臨櫃要匯12萬　行員機警阻詐

嘉義木材商欠稅2300萬不繳　5筆土地遭查封！法拍前全繳清

快訊／桃園龍潭社區地下停車場大火　白煙狂竄！2轎車被燒毀

囂張影片曝！台中客運硬切害白車衝對向　駕駛嘆：小車閃邊去？

假胞弟來電「買車缺錢」　嘉義男郵局匯百萬...又是警示帳號

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

傳凍結與美高層對話　陸：中美關係遭遇困難「責任不在中方」

民進黨：肯定立院朝野譴責中共軍演　暴露威權本質

全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

「直線7秒」住家版！窄巷內1幕眾人酸：原來路考項目真有其事

防病患臥床皮膚壓傷　戴錫欽偕企業捐「壓瘡預防系統」提升照護品質

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

即／ØZI性愛片外流　7人散布下場曝

強拍前女友裸照逼下跪　林秉樞一舉動自曝漏網惡行

基隆男ATM領6千遭拒　個資疑遭冒用警追查

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

驚悚畫面曝！紅牌重機撞違規貨車「騎士噴飛亡」

更多熱門

關鍵字：

國有財產署嘉義執行處

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面