嘉義木材商欠稅2300萬不繳　5筆土地遭查封！法拍前全繳清

▲欠稅2,435餘萬元拍賣紅檜不夠清償，拍賣市區390坪建地前全部繳清 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市81歲林姓義務人欠繳104、105年綜合所得稅及罰鍰共計新台幣（以下同）2,435餘萬元。行政執行署嘉義分署於去年（111年）11月1日以132萬元拍賣了3根義務人所有的紅檜。因為義務人仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署查封5筆義務人土地進行鑑價拍賣程序，因土地價值遠高於欠稅金額，義務人於公告拍賣前繳納2,300餘萬元，全數清繳所有欠稅。

本件欠稅人林男父親在76年間死亡，遺下嘉義市民生南路下路頭段2,686坪土地一筆。之後林男與建設公司簽訂買賣契約出售土地權利，國稅局依此對他課徵104、105年度綜合所得稅及罰鍰共計2,435萬餘元。因義務人逾期不繳2年度欠稅及罰鍰，國稅局自111年3月１日起陸續移送嘉義分署強制執行。

執行人員受理後除立即查封義務人名下5筆土地，並查得義務人位於嘉義市民生南路木材廠有珍貴木材可供執行，執行人員衡量義務人土地價值市價逾數千萬元，依比例原則先行強制執行木材，同時聯絡義務人限期提出繳納方案處理欠稅，否則將拍賣查封的土地。執行書記官等人隨即前往義務人木材廠查封3根紅檜，並於去年11月1日以132萬元價額拍定。

因義務人林男於紅檜拍賣後仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署立即就義務人被查封的5筆土地進行鑑價拍賣程序。查封的5筆土地中，又以連接嘉義市民生南路608巷的2筆約390坪相連土地最值錢，390坪土地鑑價金額高達3,900萬元。

日前承辦書記官不斷與林男及其家屬溝通，表示若仍不繳納欠稅，唯有對其所有土地進行法拍一途，屆時土地法拍價格可能會低於市價，對其而言還不如自行尋找買家出售較有利。義務人衡量利害得失後，日前繳納2,300餘萬元，全數清繳所有欠稅。