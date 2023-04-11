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南韓前總統朴槿惠近況曝！睽違一年「公開露面」　訪佛寺展露笑顏

▲▼南韓前總統朴槿惠應方丈義玄法師邀請，11日上午拜訪大邱桐華寺。（圖／CFP）

▲南韓前總統朴槿惠應方丈義玄法師邀請，11日上午拜訪大邱桐華寺。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠獲得文在寅政府特赦後，去年3月底從三星首爾醫院出院，入住位於大邱市達城郡的私宅，自從去年5月出席現任總統尹錫悅的就職典禮後便未曾公開露面。時隔將近一年，朴槿惠今（11）日上午前往位於大邱八公山的桐華寺，拜訪桐華寺第二任方丈義玄法師，氣色顯得相當不錯。

自從朴槿惠出院返回位於大邱廣域市達城郡的私宅後，便鮮少公開露面，儘管外頭每天約有200至300多名遊客來訪，包括執政黨政高層人士，卻不得其門而入，就連附近居民也很少見過朴槿惠，外界一度擔憂經歷牢獄之災的朴槿惠健康是否出現狀況，甚至質疑朴槿惠是否罹患老年癡呆。

▲▼朴槿惠再度如同過往般盤起招牌頭髮，雖氣色良好，但臉上卻多出幾條皺紋。（圖／CFP）

▲▼朴槿惠再度如同過往般盤起招牌頭髮，雖氣色良好，但臉上卻多出幾條皺紋。（圖／CFP）

▲▼朴槿惠再度如同過往般盤起招牌頭髮，雖氣色良好，但臉上卻多出幾條皺紋。（圖／CFP）

根據《韓聯社》，朴槿惠睽違將近一年再度公開露面，她11日上午10時30分抵達位於大邱廣域市東區八公山的桐華寺，她一如既往盤起了頭髮，重現過去在網路引起熱議的「朴槿惠髮型」，同時她套上白色外衣、穿上米色褲子，脖子掛上珍珠項鍊，氣色雖然顯得相當良好，不過臉上也多出了幾條皺紋，她向義玄法師（의현스님）接過花束。

當義玄法師提到過去其父朴正熙擔任總統時的政績，朴槿惠先是開朗地拍手微笑，不過當義玄法師提到閨蜜門干政案時，朴槿惠旋即臉色凝重。

▲▼朴槿惠在統一大佛前合掌。（圖／CFP）

▲朴槿惠在統一大佛前合掌。（圖／CFP）

現場約100多名支持者在統一大佛（藥師如來大佛，祈求韓民族7千萬同胞達成南北統一的佛像）面前唸著朴槿惠的姓名，為朴槿惠的健康祈福。朴槿惠則舉起手示意，和部份支持者握手，之後她與桐華寺住持能宗法師（능종스님）喝茶談笑，並體驗了佛寺飲食。

朴槿惠雖然看起來身體健康、氣色良好許多，不過在佛寺移動時還是得搭乘汽車，且在走樓梯時更數度踩空。針對旁人的關心，朴槿惠解釋，「若沒看清楚前面，就很容易跌倒」。

▲▼朴槿惠雖恢復健康、氣色良好，但仍舊步伐不穩，走樓梯時容易跌倒。（圖／CFP）

▲▼朴槿惠雖恢復健康、氣色良好，但仍舊步伐不穩，走樓梯時容易跌倒。（圖／CFP）

▲▼朴槿惠雖恢復健康、氣色良好，但仍舊步伐不穩，走樓梯時容易跌倒。（圖／CFP）

朴槿惠在桐華寺停留約2個小時30分鐘，包括在佛寺內吃午餐，該行程並無對外公開。

根據韓媒《朝鮮日報》先前報導，朴槿惠的心腹柳榮夏律師受訪時透露，儘管朴槿惠出院回到大邱後，並鮮少公開露面，不過她在住處內經常做運動，以求恢復健康，同時她經常和來訪的家人一起到住處附近的餐廳用餐，且有說有笑。

據悉，未來朴槿惠將逐漸增加公開露面的次數，包括造訪傳統市場等。

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