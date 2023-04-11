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馬克宏「勿捲台海之說」遭砲轟　法駐美使館反駁：過度解讀

▲▼法國總統馬克宏訪中。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏訪中，一番「歐洲戰略自主」、「勿捲入台海議題與美中之爭」的說法引發許多美方人士批評。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程受訪時提到，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，要戰略自主，不應成為美國附庸。不料，一席說法引發「賣友求榮」批評，還有美國議員譴責他「背叛」台灣。法國駐美大使館10日反駁，外界對於馬克宏言論「過度解讀」，法國對台立場從未改變。

根據POLITICO報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍議員蓋拉格（Mike Gallagher）向福斯新聞表示，馬克宏所謂歐洲不應因台灣而捲入美中之爭的言論「令人尷尬、可恥…地緣政治方面太過天真」。剛結束訪台的共和黨眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）也表示，馬克宏的觀點「令人失望」，因為中共對台威脅已經愈發對全球力量平衡構成危險。

▲▼法國總統馬克宏訪中。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏會見中國國家主席習近平。（圖／路透）

美國國會及行政當局中國問題委員會（Congressional Executive Commission on China）主席、共和黨眾員史密斯（Chris Smith）更直言，馬克宏的聲明「似乎是在出賣民主台灣」，呼籲若法國決心拋棄民主，支持共產政權，美國必須重新審視對法國的態度。

面對眾怒，法國駐美大使館發言人康夫勒（Pascal Confavreux）在推特發文反駁，外界有些「過度解讀」，馬克宏在所有利害攸關的問題上的立場一致：拒絕集團對抗集團的邏輯；致力實現歐洲自主；以及避免在印太地區發生對抗。另外，法國在台灣問題的立場也未改變。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

▲法國駐美使館發言人為馬克宏言論引發的聲浪作出澄清。（圖／路透）

康夫勒澄清，馬克宏的實際意思是「如果我們不能結束烏克蘭的衝突，那我們在面對台灣議題上還有何可信度？我們為追求烏克蘭的和平與穩定而與中國接觸，而台灣議題顯然會在他與習近平主席的談話中被提及。」而馬克宏一直強調，法國在美中之間並非等距，美國是法國擁有共同價值觀的盟友。

康夫勒說，歐洲關切中國在多方面的行為，歐盟執委會也將中國列為「系統性競爭對手」，同時視北京為參與全球事務的合作夥伴，這是歐盟27個會員國都同意的事。他還提到，法國與中國雙邊貿易達到900億歐元（將近新台幣3兆元），而美中貿易額2022年已達到6900億美元（約新台幣21兆元），並強調法國持續保持警覺，在經濟方面的對中依賴並不如其他國家那般顯著，「當美國強化在亞洲的存在時，歐洲也在增強保衛周邊國家的能力。」

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