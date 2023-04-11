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13歲女被誘「閨蜜派對」虐打4hrs　上衣扒光剩胸罩！肉身挨刀火燒

▲▼昆士蘭13歲女童哈特（Kirra Hart）被友人設局毆打，施虐4小時。（圖／翻攝自go fund me）

▲昆士蘭13歲女童被友人設局毆打，遭脫衣施虐4小時。（圖／翻攝自go fund me）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州3月發生令人驚駭的未成年傷害案，13歲女童哈特（Kirra Hart）被三名12至14歲女童以邀請參加「閨蜜留宿派對」的理由，將她誘騙至家中，結果三人聯手毆打、綑綁、火燒並持刀傷害哈特長達4小時，並將過程拍下po網炫耀，一切只是為了好玩。哈特被送回家時面目全非，全身僅剩胸罩與短褲，重傷送醫。

綜合澳洲7news、英國衛報等報導，13歲的哈特與施暴少女相識數周，3月11日應邀前往昆士蘭陽光海岸最北端的努沙岬（Noosa Heads）鄉鎮特萬廷（Tewantin）一處住宅，原本說好的「閨蜜派對」竟是騙局。年齡分別為12歲、13歲與14歲女孩阻止哈特離開，並開始一連串殘忍虐待。

當地媒體所見的幾段影片中，哈特在一間看起來像臥室的空間裡，被脫到只剩內衣與短褲，臉部和眼周明顯瘀青腫脹，一名女童用力搧她耳光，另一人則揮舞著手中的一把刀。雖然哈特懇求「不要」，但其中一人仍朝她臉上揮拳，施暴過程中伴隨著嘲弄、戲謔與辱罵言語。

▲▼昆士蘭13歲女童哈特（Kirra Hart）被友人設局毆打，施虐4小時。（圖／翻攝自go fund me）

▲哈特被施暴的影片最初正是嫌犯自己PO上網的。（圖／翻攝自推特）

其中一名被告事後將畫面PO網寫道「（影片）要爆紅了，謝謝大家，愛你們。」她還在鏡頭前說，她們剛剛把哈特送回家了，不知道這算不算「綁架人質或什麼的」，「我們大概就只是折磨了某個人…我們至少連續虐待她4小時，這XX的太搞笑了，她完全被毀了，就像…我把她臉部照片傳給你好了，真的面目全非，兄弟。」

據信，哈特事後曾發文說，她以為她們都是朋友，「有三名朋友叫我過去，我就去了。她們鎖上門威脅我，說要殺了我和家人。」她宣稱，這群「朋友」搶走了她的手機和鞋子，用瓶子、電子菸與刀刃襲擊她，頭被踩在地上，有時還被綑綁，或用火燒身，而這些人說攻擊她純粹是「為了好玩」，沒有什麼理由。

報導指出，三名未成年嫌犯被依毆打傷害、持有武器與共犯襲擊傷害、剝奪自由、進入住所觸犯公訴罪等多項罪名起訴，將在地方兒童法庭受審，身分因受保護無法公開。事件引發大批網友關注，哈特的母親克莉斯汀（Kristen Hart）收到熱心人士想捐款援助的訊息後，已經在go fund me平台開設募款頁面，資金將用於哈特的住院與心理治療費用。

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