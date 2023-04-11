機場USB充電超方便？FBI警告「小心手機被入侵」　2方法最安全

▲ 機場充電站提供USB插孔及電源插座。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

出外旅遊最怕手機沒電，如今機場、車站等場所廣設USB充電站，不帶插頭也可隨時充電，但美國聯邦調查局（FBI）警告，因有心人士改造公共USB插孔，充電的瞬間手機裡的資料恐怕外洩，甚至導致惡意軟體入侵，建議民眾還是使用電源插座或行動電源最安全。

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

商業技術新聞網站ZDNet報導，FBI丹佛辦事處日前在推特發文警告，「請避免使用機場、飯店或購物中心的免費充電站。惡意份子已經找到使用公共USB插孔將惡意或監控軟體導入設備的方法。請自備充電器和USB傳輸線，並使用電源插座。」

事實上，不法份子利用USB充電口進行網路攻擊早已不是新聞，被稱為「充電陷阱」（Juice Jacking）。避免這種風險最簡單的方法就是不要使用公共充電站，不過在有迫切需求時，仍有一些方法可在不洩露個資的狀況下安全充電。

首先是利用行動電源當中間站，因為行動電源充電時不會有資料外洩的風險，再將電量傳輸到手機、平板等設備；或是依照FBI建議，攜帶充電器並使用電源插座。

另一種方法則是使用USB資料阻斷器（USB Data Blocker），也可在手機和惡意USB插孔之間發揮中間站的作用，阻斷插孔與設備之間的數據傳輸，安全性勝過傳統傳輸線。