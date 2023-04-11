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鋒頭壓過新娘！女賓客「奶奶見客」太凶狠　網笑：果真乳巨聚人心

藍衣女賓客完全搶過新娘鋒頭　「長輩奶奶見客」太凶狠了！果真乳巨聚人心

▲藍衣女賓客大放送「奶奶」。（翻自Reddit）

圖文／鏡週刊

美國Reddit網友近日分享一張照片，拍攝地點在一場婚禮，不過這張婚禮照卻引起廣大網友討論，因為女賓客的鋒頭完全壓過新娘，而且大家看到「長輩奶奶見客」，更是「肅然起敬」。

據英國《每日郵報》報導，相信這張照片的拍攝地點在一場婚禮上，新娘穿著白色連衣裙，以及穿著西裝搭配淡藍領帶的新郎，一起和親友們合影。不過其中一名穿著藍色洋裝的女賓客，站在新娘身旁，卻意外奪走新娘的風采，眾人的目光紛紛轉向她，Reddit的照片發文還這樣寫道：「當你要奪走所有的鎂光燈，看看站在新娘旁邊、那位穿著深V海軍藍洋裝的賓客，炫耀她豐滿的乳溝。」

這張照片一出，隨即引發網友熱烈討論，就有網友說：「太羨慕了！看看我的胸部...」、「果真乳巨聚人心」、「我覺得新娘一定感到很難受」、「這是我看過最『垃圾』的婚禮照。」雖然當中有一些網友用「仇女」言論，來批評這名藍衣女，但還是有網友幫藍衣女說話：「我覺得她不是故意的，她是真的奶大，這要怪誰」、「我也覺得她不是有意要跟新娘大車拚，只能說胸部真的太凶。」

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