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野狗跳圍欄闖進民宅　男路過目睹「6歲女童被拖走」狂啃爆血

▲▼荷蘭牧羊犬,寵物,惡犬,狗,Dutch Shepherd。（示意圖／達志影像）

▲女童在家時，被跳進圍欄的野狗攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲布里斯本郊區發生惡犬攻擊事件，一隻野狗竟然跳過院子圍欄，闖進民宅拖走一名6歲女童並殘忍撕咬，一名20多歲男性路過發現，救人時也被惡犬瘋狂攻擊，身受重傷的女童目前仍在醫院接受治療，性命危殆。

事件10日下午4時30分左右發生在布里斯本郊區伍德里奇(Woodridge)，醫護人員接到報案，一名6歲女童在家中被一隻突然闖入的澳洲獵豬犬(Bull Arab)攻擊，造成腹部、胸部和肩部嚴重受傷。

當地媒體報導，這名女童當時人站在院子圍欄附近，沒想到路過的澳洲獵豬犬竟然跳過圍欄撲到她身上，後來還把人拖到前院瘋狂啃咬，一名20多歲男性發現後上前幫忙，惡犬也突然抓狂衝向他攻擊。

目前女童因為全身重傷被送到昆士蘭兒童醫院治療，尚未脫離險境，20多歲男性也因為腿部被咬傷住院治療中。當局後來已將肇事犬從一處房產中帶走，案件正在調查中。

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